Diego Moura apresenta “O Abecedário da Diversidade”, na segunda edição do Presença Festival

O artista plástico e visual Diego Moura anuncia sua participação na segunda edição do Presença Festival, um evento que celebra a potência da comunidade LGBTQIAPN+ nas artes, na cultura e no empreendedorismo. Sua exposição "O Abecedário da Diversidade" será uma das atrações gratuitas do festival, realizada no dia 4 de junho, das 10h às 20h, no Centro de Movimento Deborah Colker.

A obra de Diego Moura é conhecida por sua abordagem inovadora e corajosa, que busca desafiar os limites tradicionais da arte. "O Abecedário da Diversidade" promete ser um retrato fiel desta visão, apresentando uma série de obras de arte que celebram e honram a diversidade em todas as suas formas.

O artista selecionou dez personalidades para homenagear e representar o movimento LGBTQIAPN+: entre eles a cantora e atriz Linn da Quebrada, Johnny Hooker, Ludmilla, Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Anitta, Lady Gaga, Beyoncé e Elton John.

Além das imagens, a exposição apresenta um circulo cromático com a definição de cada letra do termo LGBTQIAPN+, a fim de esclarecer para o público em geral o significado da sigla.

“A história desta mostra é muito marcante para mim e encaro ela como um dos meus instrumentos de luta. A primeira vez que fui convidado a expor esse trabalho, em junho do ano passado, fui vítima de ataques de ódio e tive inclusive a exposição censurada pelo próprio centro comercial que me contratou. O caso ganhou repercussão nacional e, a partir daquele momento, prometi para mim mesmo que levaria essa mensagem de respeito e conhecimento para outros espaços”, conta Moura.

Ainda segundo o artista, assim como na alfabetização, em que se aprende o significado de cada letra, ele usa o “Abecedário da Diversidade” como uma porta de entrada para os leigos:

“Meu papel como artista é inspirar, cativar e educar. Ter o apoio de espaços que me acolham e protejam a minha arte é essencial”.

O público terá acesso ao Mundo Presença, onde além da exposição de Moura, diversas outras atrações gratuitas acontecerão. Na seção Arte Sem Amarras, o Presença Festival irá proporcionar uma plataforma única para artistas explorarem e expressarem sua criatividade sem restrições, contribuindo para uma representação mais inclusiva e diversificada nas artes.

Mundo Presença - Entrada Gratuita

Os ingressos gratuitos devem ser retirados em www.presencafestival.com.br

Local: Centro de Movimento Deborah Colker - Gávea (RJ)