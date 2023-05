CineSesc exibe em junho mostra de curtas do Edital Pulsar

O CineSesc vai exibir, em junho, a Mostra de Curtas Pulsar, cujos filmes foram selecionados por meio do Edital de Cultural do Sesc RJ Pulsar. Em cartaz, treze curtas-metragens em diversos formatos e temas, oriundos de um conjunto plural de territórios, práticas culturais e modos de produção. Confira a programação no Sesc Niterói e no Sesc São Gonçalo abaixo. A entrada é gratuita.

Os curtas foram organizados em quatro sessões e serão exibidos em sequência.

A Sessão 1 - Nossas histórias, outros afetos, vai exibir os filmes “Depois daquela festa”, “Berrovideogambiarra”, “Minha história é outra” e “À beira do planeta mainha soprou a gente”. São quatro curtas que abordam o corpo e a diversidade de gênero de seus personagens como norteador de reflexões sobre o viver em sociedade.

A Sessão 2 - Vale o mundo, é composta pelos curtas “Remoinho”, “João Bosco e Aldir Blanc – parceria é isso aí!”, “Folia de Reis: uma jornada do povo” e “Sábado não é dia de ir embora”. As narrativas dos filmes tratam de manifestações artísticas populares e o vínculo dos personagens com os seus respectivos territórios.

Na Sessão 3 - O destino delas, foram reunidas as obras “Amador, Zélia”, “Último domingo” e “Sangue entre as pernas”, que retratam histórias de mulheres, anônimas ou não.

Já a Sessão 4 - Infância e juventude em ação, vai apresentar nas telas “Ewé de Òsányìn: o segredo das folhas” e “Pensadores cariocas”. Voltada para o público infanto-juvenil, a seleção traz uma animação que valoriza a cultura afro-brasileira e um documentário que trata do enfrentamento às dificuldades do sistema educacional no Brasil.

A mostra de curtas estará em cartaz em 14 unidades do Sesc RJ, sendo cinco delas na capital (Copacabana, Madureira, Ramos, Tijuca e Arte Sesc). As demais são em Barra Mansa, Campos, Centro Cultural Sesc Quitandinha, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Teresópolis.

“O recorte da Mostra de Curtas Pulsar buscou representar o território fluminense e brasileiro em sua diversidade e pluralidade artística, valorizando filmes de diversos gêneros narrativos, passando tanto por abordagens documentais quanto ficcionais”, afirma Leandro Luz, analista de Audiovisual do Sesc RJ, e um dos curadores dos filmes.

Com foco em produções de diversos estilos e países que tiveram pouco destaque no circuito comercial brasileiro, o projeto CineSesc tem o objetivo de fomentar o debate acerca dos filmes e propor uma reflexão a partir de seus temas e de suas narrativas.

PROGRAMAÇÃO POR UNIDADE

SESC SÃO GONÇALO

Sessão 1 - NOSSAS HISTÓRIAS, OUTROS AFETOS: 7/6, 16h; 8/6, 10h; 8/6, 14h30; 17/6, 16h; 28/6, 16h

Sessão 2 - VALE O MUNDO: 1/6, 14h30; 10/6, 16h; 14/6, 16h; 22/6, 14h30; 23/6, 19h

Sessão 3 - O DESTINO DELAS: 3/6, 16h; 15/6, 14h30; 21/3, 16h; 22/6, 10h; 29/6, 14h30

Sessão 4 - INFÂNCIA E JUVENTUDE EM AÇÃO: 1/6, 10h; 4/6, 14h; 11/6, 14h; 18/6, 14h; 29/6, 10h

SESC NITEROI

Sessão 1 - NOSSAS HISTÓRIAS, OUTROS AFETOS: 7/6, 16h; 21/6, 18h

Sessão 2 - VALE O MUNDO: 7/6, 18h; 21/6, 16h

Sessão 3 - O DESTINO DELAS: 14/6, 16h; 28/6, 18h

Sessão 4 - INFÂNCIA E JUVENTUDE EM AÇÃO: 14/6, 18h; 28/6, 16h

SINOPSES

SESSÃO 1 – NOSSAS HISTÓRIAS, OUTROS AFETOS

Duração 80 min. Classificação 16 anos.

DEPOIS DAQUELA FESTA

Direção de Caio Scot. RJ / Brasil. 2019. 15 min. Ficção. 10 anos.

Léo nunca imaginou que veria seu pai beijando outro homem no meio de uma festa... Até isso acontecer. Agora, com a ajuda de Carol, sua melhor amiga, ele precisa encontrar a maneira perfeita de contar para o pai que descobriu o seu segredo.

BERROVIDEOGAMBIARRA

Direção de Tais Almeida e Pablo Carvalho. RJ / Brasil. 2021. 28 min. Híbrido. 12 anos.

Um vídeo dividido em 4 atos onde cada parte dessa narrativa se une do jeito "gambiarra" de ser e traz em linguagens diferentes alguns contextos de quem vive nas periferias e subúrbio do Rio de Janeiro.

MINHA HISTÓRIA É OUTRA

Direção de Mariana Campos. RJ / Brasil. 2019. 23 min. Documentário. 16 anos.

O amor entre mulheres negras é mais que uma história de amor? Niázia, moradora do Morro da Otto, abre a sua casa para compartilhar as camadas mais importantes na busca por essa resposta. Já a estudante de direito Leilane nos apresenta os desafios e possibilidades de construir uma jornada de afeto com Camila.

À BEIRA DO PLANETA MAINHA SOPROU A GENTE

Direção de Bruna Barros e Bruna Castro. BA / Brasil. 2020. 14 min. Documentário. 10 anos.

Através de imagens de arquivo pessoal e reflexões sobre as ambivalências que às vezes se imprimem em relações cheias de amor, "à beira do planeta mainha soprou a gente" apresenta recortes de afeto entre duas sapatonas e suas mães.

SESSÃO 2 – VALE O MUNDO

Duração 73 min. Classificação 14 anos.

REMOINHO

Direção de Tiago A. Neves. PB / Brasil. 2020. 13 min. Documentário. Livre.

Após um longo período de afastamento, Maria retorna à casa de sua mãe. Ela está decidida sair do remoinho que a fez voltar.

JOÃO BOSCO E ALDIR BLANC – PARCERIA É ISSO AÍ!

Direção de Pedro Pontes. RJ / Brasil. 2021. 18 min. Documentário. 14 anos.

Em 2013, João Bosco vai até a casa do parceiro Aldir Blanc, na Muda, Rio de Janeiro, para mostrar presencialmente a mais nova parceria dos dois, a música "Duro na Queda". Aldir tinha enviado a letra, João compôs a música e mostrou apenas alguns trechos pelo telefone. A música é seguida de um bate-papo afetivo, que relembra a trajetória de mais de 40 anos de uma das mais inspiradoras parcerias da música brasileira.

FOLIA DE REIS: UMA JORNADA DO POVO

Direção de Renan Otto. RJ / Brasil. 2022. 22 min. Documentário. Livre.

O curta-metragem mostra toda diversidade e riqueza desta manifestação da cultura popular conhecida como Folia de Reis, conta com fotos, depoimentos e vídeos que o artista Renan Otto vem produzindo ao longo dos últimos anos em diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro. Um importante registro histórico desses grupos culturais, mostrando seus costumes, roupas, instrumentos musicais e principalmente toda a devoção que envolve essa tradição tão antiga no Brasil.

SÁBADO NÃO É DIA DE IR EMBORA

Direção de Luísa Giesteira. RJ / Brasil. 2019. 20 min. Ficção. 14 anos.

Impactada diretamente pela greve de 2017 da UERJ, Rita, uma estudante pernambucana de Artes Visuais, se divide entre despedidas dos laços que criou no Rio e a fixação de resgatar seu último trabalho artístico-acadêmico que está trancado em uma sala da universidade desde o início da paralisação.

SESSÃO 3 – O DESTINO DELAS

Duração 65 min. Classificação 14 anos.

AMADOR, ZÉLIA

Direção de Ismael Machado e Glauco Melo. PA / Brasil. 2021. 23 min. Documentário. 14 anos.

Curta-metragem que narra a trajetória da educadora, artista, pensadora e ativista Zélia Amador de Deus, respeitada professora da Universidade Federal do Pará (UFPA). O documentário conta sua história desde os primeiros anos, quando sonhava ser bailarina, desestimulada por uma professora por ‘conta de sua aparência’ até a descoberta das passeatas, movimentos estudantis e do teatro de vanguarda.

ÚLTIMO DOMINGO

Direção de Renan Barbosa Brandão e Joana Claude. RJ / Brasil. 2022. 18 min. Ficção. Livre.

A madrugada apresenta-se estranha, com prenúncio de mudança. Na manhã seguinte, Maria recebe uma visita misteriosa que a levará a ressignificar seu destino. Livremente inspirado em trecho do “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” de José Saramago.

SANGUE ENTRE AS PERNAS

Direção de Gisele Motta. RJ / Brasil. 2021. 24 min. Ficção. 12 anos.

A história de quatro mulheres se vincula por uma cor e uma substância: o vermelho sangue que desce pelas pernas. A menarca, a primeira experiência sexual, o aborto e o parto são momentos que marcam o que é ser corpa-fêmea. Juju (11), Febe (16), Geise (19) e Brena (35) esbarram umas nas outras sem se darem conta, em breves encontros promovidos pelo destino.

SESSÃO 4 – INFÂNCIA E JUVENTUDE EM AÇÃO

Duração 46 min. Classificação Livre.

EWÉ DE ÒSÁNYÌN: O SEGREDO DAS FOLHAS

Direção de Pâmela Peregrino. RJ / Brasil. 2021. 23 min. Animação. Livre.

Uma criança nasce com folhas em seu corpo e sua mãe busca a cura. Na escola, porém, as outras crianças a discriminam e ela foge para mata! Na Caatinga, encontra seres encantados de tradições indígenas e negras e caminha numa aventura de autoconhecimento. Sua busca a leva até Òsányìn, o Orisà das folhas, que apresenta o poder das plantas e a importância da preservação ambiental.

PENSADORES CARIOCAS

Direção de Flávio Moraes. RJ / Brasil. 2022. 23 min. Documentário. Livre.

Acompanhamos Pedro, um jovem educador que utiliza metodologias não-formais para promover debates filosóficos entre crianças e adolescentes em escolas públicas localizadas em favelas da periferia do Rio de Janeiro.