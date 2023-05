Itaboraí (RJ) recebe Festival do Torresmo Autêntico nesse fim de semana

Como parte do calendário de comemorações do aniversário de 190 anos da cidade, a feira gastronômica, com entrada gratuita, será realizada entre os dias 1º e 4 de junho, no Shopping Itaboraí Plaza - Foto: Divulgação

Pela primeira vez, o Festival do Torresmo Autêntico estará em Itaboraí (RJ) entre os dias 1º e 4 de junho, quinta a domingo. A feira gastronômica será realizada das 17h às 22h na quinta e das 12h às 22h nos demais dias, no Shopping Itaboraí Plaza (Rodovia Governador Mário Covas, KM 295 – Três Pontes - Itaboraí – RJ). O evento tem a proposta de ser um ambiente para toda a família, com atrações ecléticas para todos os públicos, gastronomia variada, preços acessíveis, atrações infantis e é pet friendly. Tudo isso com entrada gratuita. O evento faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 190 anos da cidade.

Estrela do festival, o torresmo é uma receita emblemática que agrada o paladar dos brasileiros. Bastante versátil, é possível fazê-lo de diversas formas: frito, crocante, à pururuca, como aperitivo ou como complemento de algum prato, como caldo de feijão, feijoada ou feijão tropeiro. As formas de preparo também variam para que se obtenha o resultado desejado. Incorporado na culinária brasileira por influência dos portugueses, a iguaria é um clássico que agrada os paladares mais exigentes. Por ser tão especial, ganhou esse festival dedicado a ele.

O cardápio do evento possui o torresmo em suas diversas versões, inclusive o famoso torresmo de rolo que proporciona um show à parte. “Trata-se de uma panceta enrolada no formato de rocambole, defumada por horas em lenha frutífera e servida crocante, à pururuca. Para deixá-lo ainda mais especial, os assadores utilizam equipamentos especiais como parrilla e pit smoker para o preparo. O público tem a oportunidade de acompanhar tudo isso de perto”, destaca o organizador do festival, Márcio Ferrazzo.

Outras delícias fazem parte da gastronomia do evento como porções variadas, porco no rolete, feijão tropeiro, lanches de pernil, costela fogo de chão, baião de dois, hambúrguer artesanal e doces variados. Também merece destaque o Festival de Cerveja Artesanal que conta com a participação de nomes consagrados em Minas e São Paulo. Além das cervejas, há opções de drinks, sucos naturais, entre outros.

A programação conta também com bandas cover de diversos estilos musicais e atrações específicas para o público infantil.

Em 2022, o evento percorreu mais de 40 cidades brasileiras e, neste ano, já movimentou cerca de R$ 12 milhões, com cerca de 10 toneladas de carne suína e 10 mil litros de chope vendidos por edição. A realização é da Comedoria na Praça e Sunset Produções e Eventos, com o apoio do Shopping Itaboraí Plaza.

Serviço: Festival do Torresmo Autêntico em Itaboraí (RJ)

Entrada gratuita

Data: 1º a 4 de junho de 2023 (quinta a domingo)

Horário: 17h às 22h (quinta-feira) e 12h às 22h (sexta, sábado e domingo)

Local: Shopping Itaboraí Plaza (Rodovia Governador Mário Covas, KM 295 – Três Pontes - Itaboraí – RJ)

Redes sociais: @festivaldotorresmoautentico

Atrações em destaque:

* Quinta feira, 20h, Victor Nascimento

* Sexta feira, 20h, Cley

* Sábado, 14h, Ana Cecília Martins

* Sábado, 17h, Brazuza (Cover Cazuza)

* Sábado, 20h, Lorena Alexandre (Cover Marília Mendonça)

* Domingo, 14h, Gomes

* Domingo, 17h, Angel Campos

* Domingo, 20h, Emerson Rodrigues

* As outras atrações podem ser consultadas nas redes sociais (@festivaldotorresmoautentico)