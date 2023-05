Voz do sucesso ‘’Preta Dourada’’ se apresenta no estúdio da Rádio Mania

Foi através das melodias da música Águas de Março sonorizadas pelo disco de vinil da tia de Ricardo, que o carioca sentiu interesse pela música, aos nove anos. Com encanto pela harmonia da música, o cantor, ainda pequeno, seguiu sua curiosidade e começou a integrar, aos 13 anos, a banda da igreja onde conheceu e aprendeu a tocar vários instrumentos, alguns deles são: violão, bateria, baixo, guitarra e piano.

‘’A igreja tem uma vibe muito musical, né? Então ali eu comecei a tocar vários instrumentos, aos poucos descobri que era autodidata, ali começou a minha trajetória musical. Eu fiquei muitos anos tocando dentro da igreja.’’

Depois de alguns anos tocando na banda e cantando como ‘’backing vocal’’ou vocal de apoio, o jovem resolveu expor seu talento para além das paredes da igreja. Ricardo começou se apresentando em casas de shows, eventos corporativos e em festas da prefeitura.

‘’Ali a gente começou a ter uma ideia do que a música pode fazer fora daquelas quatro paredes.’’

De fato, o cantor não estava errado. ‘’Preta Dourada’’ último sucesso do cantor, foi uma composição conjunta com sua esposa Tânia Mattos, que é produtora e pianista clássica e com quem é casado há 12 anos. A música, revela o cantor, é parte de uma intenção da esposa de deixar registrado a potencialidade das mulheres negras.

‘’A Tânia contribuiu muito porque ela entendia que esse talento que eu tenho deveria ser levado para todos porque a música tem essa função de emocionar né? Ela me ajuda em tudo, é minha parceira de composição, nos shows ela é a pessoa que faz todo o marketing pra mim, me ajuda muito nas produções musicais. Não existe Ricardo sem Tânia." brinca o cantor, com total admiração pela esposa e braço direito na carreira musical.

''Preta Dourada'' sucesso de Ricardo, bateu 298 mil visualizações | Foto: Kiko Charret

O cantor afirma que o sucesso de Preta Dourada, além de ter deixado o artista com a sensação de gratidão que qualquer cantor fica com a boa recepção do público para com a nova música, também o fez pensar em novos projetos, como por exemplo, a inserção da música em trilhas sonoras de novelas.

Além disso, a gravação de um novo DVD ao vivo é uma das metas do cantor, que mescla diversos ritmos no seu modo de cantar. A gravação contará com 80% de composições autorais e com a esposa. A voz, que flui entre ritmos como black soul, samba, pagode, integra com qualidade o cenário rico da música popular brasileira.

‘’A nossa música brasileira é a melhor do mundo, né? Vamos combinar’’ declara Ricardo.