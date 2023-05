Boteco de Duque de Caxias vence o Comida di Buteco 2023

O Boteco do Teixeira, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi o campeão da edição deste ano do concurso Comida di Buteco do Rio. Além do vencedor, os quatro negócios que subiram no pódio também são da Baixada.

O bar, que já havia conquistado o vice-campeonato em 2018, se consagrou vencedor com o 'Bomboteco', uma receita de bombom crocante com recheio de bacalhau cremoso, embalado no bacon, e servidos com um delicioso molho especial.

Em segundo lugar, ficou o Buteco do Portuga, de Nova Iguaçu, com o petisco 'Nosso Presente é Você', de creme de bacalhau, servido com batatas chips. Em terceiro, ficou o Carpaccio, de São João de Meriti, com o petisco 'Vasco da Gama: O Heróico Português', de bacalhau desfiado, cebola, mostarda preta e purê de aipim, gratinado com requeijão e queijo parmesão, acompanhado de molho preparado com um mix de ervas e especiarias.

Este ano, o concurso teve recorde de participantes. Foram 132 bares inscritos da cidade do Rio, Niterói e da Baixada Fluminense.