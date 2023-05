22ª edição do Saquá Moto Rock , em Saquarema, começa nesta quinta

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Saquarema apresenta a 22ª edição do Saquá Moto Rock, que começa nesta quinta (1º) e vai até domingo (4), na Praça do Coração, no centro da cidade. - Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Saquarema apresenta a 22ª edição do Saquá Moto Rock, que começa nesta quinta (1º) e vai até domingo (4), na Praça do Coração, no centro da cidade. O evento conta com a participação de moto clubes de todo o Brasil, expositores, camping 0800 com café da manhã, praça de alimentação e shows de 17 bandas de rock.

Na quinta-feira (1º), a abertura do evento será às 19h, com shows da Red Blues Band, Banda Cilindrada e a Banda Roller Coasters.

Na sexta (2), o evento começa às 18h , com a banda " Os Caravelhos" e o show da Banda " Biquini" ( conhecida como " Biquini Cavadão" ), às 00h.

No sábado (3), a festa começa às 16h, com o show da banda " Los Maresia".

No domingo (4), o evento se inicia às 10h, com a banda " Luxx". Outras bandas como, " ThundeRock" e a " Brazilian Maiden", também se apresentam no último dia de evento.