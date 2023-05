Clube de Leitura realiza debate com escritor Geovani Martins no Galpão Bela Maré

O escritor Geovani Martins, é autor do romance Via Ápia - Foto: Divulgação

O Clube de Leitura Bela Maré realiza na próxima quarta-feira (31), o 'Espaço de Leitura Convida', com o escritor Geovani Martins, autor do romance Via Ápia. O encontro com o autor do livro acontece depois de 4 encontros de leitura e debates sobre a obra com o grupo participantes do Clube e pretende provocar um bate papo entre autor e público sobre o livro. O evento será presencial, às 19 horas, no Galpão Bela Maré, localizado na Rua Bittencourt Sampaio, 169, Maré. A classificação indicativa é de 18 anos.

A obra narra a trama de cinco jovens moradores da Rocinha, na Zona Sul do Rio, e aborda como a vida deles foi impactada com a chegada de uma Unidade de Polícia Pacificadora na região.

As 12 pessoas que integram o Clube de Leitura Bela Maré participaram de encontros híbridos,presenciais e online, em que liam e discutiam uma parte do livro em cada reunião.

Todas as pessoas participantes foram presenteadas com um exemplar do livro Via Ápia, fornecido graças a parceria com a editora Companhia das Letras.

Educadora do Galpão Bela Maré, Stéphane Marçal afirmou que todos os encontros foram um “presente” para o espaço de leitura, para os integrantes do Galpão Bela Maré e para os participantes do clube de leitura:.

“Todos os encontros foram muito ricos, fazendo jus à importância da obra Via Ápia para a literatura brasileira contemporânea. Todos os participantes estão muito emocionados com a possibilidade de terem esse encontro com o autor. E o clube conseguiu construir um espaço de acolhimento, de reflexão e de outros saberes que somavam e ganhavam corpo, nome, idade, histórias e território. E o encontro vai permitir tirar dúvidas sobre o autor”, celebrou Stéphane

A edição de 2023 foi a primeira do Clube de Leitura Bela Maré que tem como objetivo promover a leitura, assumindo a prática como fator de desenvolvimento individual e social, além de desenvolver estratégias que permitam o desenvolvimento de uma análise crítica literária. Além disso, o Clube deseja promover a reflexão coletiva através de discussões sobre um livro, um autor ou um tema.

O Galpão Bela Maré é apresentado pelo Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Observatório de Favelas. Tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, Itaú Unibanco e White Martins, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Fomento: Foca, Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Apoio Institucional: Itaú Cultural e Instituto JCA. Parceria: Produtora Automatica e TradInterLab - Realização: Observatório de Favelas, Ministério da Cultura, Governo Federal - União e Reconstrução.

Sobre o escritor Geovani Martins

Geovani Martins nasceu em 1991, em Bangu, Em 2013 e 2015, participou da Festa Literária das Periferias. Seu primeiro livro, a coletânea de contos O sol na cabeça (Companhia das Letras, 2018), foi vencedor do Prêmio Rio de Literatura. Via Ápia (Companhia das Letras, 2022) é o seu primeiro romance.

Sobre o Galpão Bela Maré

O Galpão Bela Maré, projeto do Observatório de Favelas realizado em parceria com a Automatica, é um espaço voltado à difusão, produção, mobilização, formação e fruição das artes e das expressões culturais através de suas mais variadas manifestações, visando, sobretudo, a articular a produção artística periférica com o circuito da arte contemporânea no Rio de Janeiro. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um espaço de referência na cidade para o debate do papel político da arte, especialmente no contexto das periferias.

Sobre o Observatório de Favelas

O Observatório de Favelas, criado em 2001, é uma organização da sociedade civil sediada no Conjunto de Favelas da Maré, com atuação nacional. Dedica-se à produção de conhecimento e metodologias visando incidir em políticas públicas sobre as favelas e promover o direito à cidade. Fundado por pesquisadores e profissionais oriundos de espaços populares, tem como missão construir experiências que contribuam para a superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia a partir da afirmação das favelas e periferias como territórios de potências e direitos. Atualmente, desenvolve programas e projetos em cinco áreas: Arte e Território, Comunicação, Direito à Vida e Segurança Pública, Educação e Políticas Urbanas.

Serviço:

Clube de Leitura Bela Maré - Espaço de Leitura Convida Geovani Martins

Data: 31 de maio (quarta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Galpão Bela Maré

Entrada franca

Classificação: 18 anos

Endereço: Rua Bittencourt Sampaio,169, Maré