Cruzeiro temático é o mais novo projeto de Neymar

O atacante Neymar divulgou, nesta segunda-feira (29), em seu Instagram, o seu mais novo projeto "Ney em alto mar". O cruzeiro temático vai navegar em águas brasileiras entre os dias 26 a 29 de dezembro.

Serão 72 horas de ousadia e alegria, a bordo de um exuberante transatlântico, com a presença de um dos maiores ídolos do futebol.

O navio do jogador sairá do porto de Santos, com destino a Búzios, litoral do Rio de Janeiro, e retorna para Santos, terra natal do jogador.