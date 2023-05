Ex-namorado de Glória Maria é flagrado aos beijos com apresentador

O ator e ex-namorado da apresentadora Glória Maria foi flagrado aos beijos com o apresentador Israel Cassol na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último sábado (27).

Nas redes sociais, Israel disse ter encontrado o ator na praia e se referiu a ele como “amigo”. “Vim por causa de você”, escreveu na legenda de uma foto publicada no Instagram.

Bernardo Langlott se relacionou com Glória Maria em 2008. Os dois se conheceram no Baile de Copacabana e engataram um relacionamento. A apresentadora nunca falou publicamente sobre o assunto. Langlott se assumiu gay em 2022.

Já Cassol, é, além de apresentador, influenciador, modelo, foi o primeiro brasileiro a posar para a playboy e é casado, desde 2018, com o britânico Rupert G. Ao contrário de Israel, Rupert é discreto e vive longe dos holofotes.