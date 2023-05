Sesc promove em Niterói e São Gonçalo atividades gratuitas para estimular a população a se exercitar

O Dia do Desafio, mobilização mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas, acontece nesta quarta-feira, 31 de maio, e o Sesc RJ vai promover diversas atividades gratuitas para estimular a população a se exercitar. A programação acontece nas unidades do Sesc em Niterói e São Gonçalo. Confira a programação detalhada nas demais unidades do Sesc RJ no site sescrio.org.br.

“O Dia do Desafio não somente incentiva a prática de atividades físicas e fortalece relações entre cidades, instituições e pessoas, mas também dialoga com os valores da comunidade e o desejo de uma sociedade mais justa para todos”, declarou Gabriel Rosalba, coordenador de Esporte e Recreação do Sesc RJ.

Criado nos anos 1980, no Canadá, o Dia do Desafio tem como proposta despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e atividades físicas de forma regular. Até 2019, as cidades que aderiam ao evento competiam com outra – de população semelhante e escolhida em sorteio – qual conseguia mobilizar mais pessoas. Com a pandemia e a necessidade do isolamento social, o modelo foi adaptado e a competição se tornou livre, sendo realizado pelas plataformas digitais. No ano passado, o evento retoma o modelo presencial.

A coordenação mundial do Dia do Desafio é da TAFISA (The Association For International Sport for All) e, no Continente Americano, do Sesc SP com apoio institucional da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO.

Nos estados brasileiros, o Sesc é responsável pela maior parte da programação, mas empresas e prefeituras municipais, em parceria com secretarias estaduais, ONGs, escolas, universidades, academias e outras instituições, também costumam mobilizar colaboradores e comunidades. Os participantes são convidados a registrar em vídeo ou fotos suas atividades físicas e compartilhar nas redes sociais por meio das hashtags #DiadoDesafio. Mais informações em www.diadodesafio.org.br.

PROGRAMAÇÃO DO DIA DO DESAFIO

SESC NITERÓI

ATIVIDADES ESPORTIVAS

31/05 | Quarta-feira, às 14h | Livre | Grátis

JUMP E PULAR CORDA

31/05 | Quarta-feira, às 8h às 19h | Livre | Grátis

SESC SÃO GONÇALO

LABIRINTO DOS DESAFIOS

31/05 | Quarta-feira, às 7h às 20h | Livre | Grátis

PISTA DE ATLETISMO/BRAVUS

31/05 | Quarta-feira, às 7h às 20h | Livre | Grátis

DESAFIOS DE ESTEIRAS

31/05 | Quarta-feira, às 7h às 20h | Livre | Grátis

DESAFIOS DE FUTMESA E BASQUETE

31/05 | Quarta-feira, às 7h às 20h | Livre | Grátis

JUST DANCE

31/05 | Quarta-feira, às 7h às 20h | Livre | Grátis

Serviço

Dia do Desafio

Data: 31 de maio

Locais: Sesc Niterói (Rua Padre Anchieta, 56 – São Domingos)

Sesc São Gonçalo (Avenida Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte)

Entrada franca