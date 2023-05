Aprendiz Musical realiza concerto acessível no Theatro Municipal de Niterói

O programa Aprendiz Musical realiza, no dia 7 de junho, quarta-feira, a primeira apresentação do ano com a participação de alunos das Orquestras e do Coro Aprendiz. No repertório, obras muito conhecidas pelo público e, pela primeira vez, contando com a inclusão de recursos de acessibilidade para o concerto, com tradução em libras e audiodescrição.

Mantido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, o programa - um dos mais importantes programas de desenvolvimento social, por meio da arte, ativos no país - está completando 22 anos em 2023, passando por uma expansão significativa em suas atividades e na quantidade de alunos atendidos.

Essa iniciativa gratuita tem sido responsável por proporcionar formação a alunos de todas as idades, que têm suas vidas e as de suas famílias transformadas pela música, assegurando o acesso à cultura e às artes.

Para a apresentação no Theatro Municipal, foi preparado um repertório com peças eruditas e populares. “Neste primeiro concerto do ano, teremos obras muito conhecidas do grande público e outras pouco executadas por orquestras jovens no Brasil. Estamos com dois grupos orquestrais. Um com alunos que estão passando pela experiência de tocar num organismo Sinfônico pela primeira vez e outro com alunos mais experientes. Ambos tocarão juntos ao final com o Coro Aprendiz. Entre os compositores, as orquestras apresentarão obras de Mozart, Tom Jobim, Brahms e Debussy. Está imperdível!”, afirma o maestro Evandro Rodriguese, há 11 anos no Aprendiz. Ainda segundo ele, o primeiro grupo executará duas danças alemãs de Mozart, muito ouvidas nos bailes imperiais austríacos do século XVIII, que fazem um contraponto a prestigiada ‘Garota de Ipanema’, de Tom Jobim. E, festejando os 190 anos de Brahms, a plateia ouvirá as famosas ‘Danças Húngaras, n.1 e n.5’, e de Debussy, compositor pouquíssimo tocado por orquestras jovens no Brasil, serão levadas ao palco suas imortais, Clair de Lune e Rêverie. Ao final, o Coral se une às orquestras para juntos fazerem obras do cancioneiro popular e folclórico.

Durante o espetáculo, o público poderá contar com os recursos de tradução em libras e de audiodescrição, sendo este último importante para que pessoas com deficiência visual possam construir as imagens mentais, a partir de toda a descrição, enquanto o público está entrando, da ambientação do Theatro – com explicação sobre o local histórico e os elementos que o compõem, como chão, poltronas e teto. Durante o espetáculo, as informações são relativas a todo o conteúdo visual, com explanação sobre: o maestro, os instrumentos (nomes, quantidade, localização), disposição dos elementos e uma pincelada nas questões mais importantes.

“Esse concerto simboliza a retomada de valores muito importantes para o Aprendiz, como o fortalecimento da conexão com as famílias e com a cidade, o comprometimento com o processo artístico-pedagógico e o incentivo à prática coletiva. É um momento importante na formação destes alunos não apenas pela oportunidade de se apresentarem em um palco histórico tão representativo, mas de vivenciarem a sensação de pertencimento. É o espaço deles”, diz João Victor Reis, coordenador pedagógico do programa.

Serviço:

1º concerto do ano do Aprendiz Musical – Coro Aprendiz, Orquestra Experimental Aprendiz e Orquestra Aprendiz Musical

Data: 7 de junho, quarta-feira

Horário: 19h

Ingresso: R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia-entrada)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 – Centro, Niterói