Após rumores de romance entre Boca Rosa e Sam Porto, modelo recebe comentários preconceituosos

Após posar com o modelo trans Sam Porto, no São Paulo Fashion Week, na última sexta-feira (26), a empresária Boca Rosa tornou-se um assunto bastante comentado nas redes sociais. Algumas discussões renderam comentários preconceituosos destinados ao modelo, que pratica a luta dos transgêneros no mundo da moda.

Sam Porto, de 26 anos, tem sido apontado como o novo affair da empresária, desde que foi publicada uma foto deles no Instagram da influenciadora. O post se tratava de uma sessão de fotos da própria galeria de Bianca, incluindo um vídeo feito para uma campanha de dia dos namorados. No vídeo, Sam Porto e Boca rosa se beijam. Nos comentários da publicação, o modelo fez questão de dizer ‘’coisinha linda’’, e agora os internautas especulam que os dois estejam juntos.

No entanto, do mesmo modo que alguns fãs foram à loucura de forma positiva, outros usaram a oportunidade para despejar seus preconceitos nos comentários. ‘’Bonito, pena que não tem o principal." disse uma. ‘’dA modelo Sam Porto’’, desrespeitou outro internauta, o comentário discordava da manchete de uma das matérias sobre o suposto romance, que tratava Sam no masculino, acordo com o seu gênero de identificação.

Mesmo assim, diversos internautas vieram em defesa dos dois ‘’Mulher, não precisa de 🐤 para chegar aos finalmentes", defendeu uma internauta, de forma descontraída. A blogueira Ellora Haonne também saiu em defesa do casal manifestando apoio ''Vou shippar com o Sam Porto, sim senhor, quero nem saber'' comentou.

Os dois foram vistos juntos na última sexta, no São Paulo Fashion Week | Foto: Reprodução

Nos comentários dos posts, o suposto casal troca comentários carinhosos. ‘’Bebê’’ ‘’Coisinha linda’’ marcam presença nas fotos postadas. Na última sexta, a empresária assistiu ao desfile do evento de moda São Paulo Fashion Week na companhia do modelo.

A empresária está solteira desde que terminou seu relacionamento com o jornalista e também ex-bbb Fred. Juntos, os dois tiveram o pequeno Cris, que completa dois anos em julho.