Sthefane Matos se assusta ao entrar em carro de aplicativo e dar de cara com cobra; vídeo

Influenciadora chegou a cair do carro e machucar a perna, na hora do susto - Foto: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora Sthefane Matos, de 24 anos, foi surpreendida na manhã do último domingo (28) ao pedir um carro de aplicativo, em Salvador, na Bahia. O destino da corrida era até a esteticista. A situação foi relatada nos stories: Quando abriu a porta do carro, uma cobra estava no interior do veículo e pulou na influenciadora, que ficou trêmula com o ocorrido.

‘’Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Tô toda me tremendo. Eu vim fazer a sobrancelha aqui na Najara (esteticista), aí eu peguei um uber porque eu to sem carro, meu carro está na concessionária.’’ relatou a ex-fazenda

‘’Eu ainda tô em choque, sabia? Quando eu abri a porta e vi que ela era verde e ela veio com a cabeça em cima de mim, eu caí do carro e ainda machuquei a perna.’’ de acordo com a influenciadora, outra cobra da mesma espécie já teria aparecido em sua casa anteriormente.

Sthefane registrou o momento em seu Instagram Reprodução / Redes sociais

Nos stories, enquanto esperava uma equipe responsável para retirar a cobra, a influenciadora aparece pesquisando a espécie no Google e relata se tratar de um animal venenoso.