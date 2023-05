Campeã do BBB 23 nega estar se relacionando amorosamente com Cara de Sapato

No último fim de semana, um rebuliço movimentou as redes sociais: a discussão de que Amanda e Cara de Sapato estariam namorando. Os dois se conheceram na última edição do reality show Big Brother Brasil e ficaram em evidência pelo apego que cultivavam um pelo outro. Fora do programa, a relação foi preservada de modo que no último sábado, internautas espalharam um boato de que os dois estavam querendo oficializar o suposto ‘’namoro’’. Mas em entrevista ao Gshow, no sábado (27), Amanda reafirmou que os dois são apenas amigos.

‘’Ele é um cara muito especial. Tenho muito carinho e manteremos essa amizade, nada mais além disso." relatou a campeã.

A ex-bbb que embora tenha recebido muito apoio e mensagens carinhosas, também recebe mensagens de teor oposto, os famosos haters. Mesmo assim, Amanda disse não ter visto ainda as mensagens ruins a seu respeito.

Além do lutador, chamado durante o programa de Cara de Sapato, Amanda afirmou ainda ter contato e amizade com os outros competidores da edição. "Está tudo muito corrido, mas tenho um grupo de conversa com as Desérticas. A gente conversa sobre tudo. Sobre os planos pessoais, profissionais, sobre o que a gente está fazendo. A gente mantém uma relação muito forte, de muito carinho." contou a médica.