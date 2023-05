Hoje é Dia do Hambúrguer! Guia de hamburguerias em Niterói e São Gonçalo para comemorar

No Coco Bambu, a sugestão é comemorar o Dia do Hambúrguer com o cheeseburger com fritas - Foto: Divulgação

O Dia Mundial do Hambúrguer é comemorado neste domingo, dia 28 de maio, celebrando a existência de um dos pratos mais queridos e consumidos no mundo. A data teria sido escolhida pois nesse dia, em 1904, ocorreu a feira mundial de Saint Louis, nos Estados Unidos, onde o hambúrguer foi apresentado oficialmente ao público pela primeira vez, iniciando assim sua popularização.

Segundo pesquisas, apesar de ter se popularizado nos Estados Unidos e se espalhar pelo mundo a partir de então, o hambúrguer não é uma criação norte-americana. A ideia teria vindo dos cavaleiros Tártaros (região da atual Mongólia) por volta do século 17 e 18, período em que invadiram a Europa.

Esses guerreiros costumavam moer as carnes mais duras, para torná-las mais agradáveis ao comer. Existe, inclusive, uma lenda que afirma que os cavaleiros tártaros colocavam as carnes sob a cela dos cavalos para amaciá-las enquanto eles cavalgavam.

A invenção chegou, então, ao conhecimento dos alemães, que incorporaram essa carne moída e achatada à sua alimentação, e, apenas na metade do século 19, o hambúrguer foi levado às Américas por imigrantes alemães. Por terem embarcado no porto de Hamburgo, a carne passou a ser chamada de hamburg steak — bife de Hamburgo.

Porém, foi Estados Unidos que surgiu a ideia de acrescentar pão à carne. Com o passar do tempo, queijo, molhos e saladas foram adicionados à receita, transformando o hambúrguer na iguaria que conhecemos hoje.

No Brasil, esse tradicional lanche teria chegado apenas em 1952, quando o norte-americano Robert Falkeburg abriu a primeira lanchonete Bob’s, no Rio de Janeiro.

O SÃO GONÇALO preparou um mini guia para que o leitor possa aproveitar a data comemorativa da melhor forma: apreciando o famoso e celebrado prato.

Niterói

A Umah Hamburgueria aposta no clássico dos clássicos | Foto: Divulgação

Umah Hamburgueria

A Umah Hamburgueria, em Niterói, aposta no clássico dos clássicos como sugestão para quem quer celebrar a data. A casa recomenda o sanduíche Bernardin, uma recriação do famoso Quarteirão daquele fast food que a gente não vai falar o nome, sabe? O hambúrguer é o mais pedido da loja e é feito com Pão brioche da Bread Maker, cebola roxa fresca, picles, queijo cheddar, ketchup e mostarda heinz e o o blend smash angus da best beef. A carne é prensada na chapa em alta temperatura, com aquela crostinha maravilhosa. A delícia custa R$ 32.



@umah.delivery



381 Burger House

Eleito três vezes o melhor hambúrguer de Niterói pelo Água na Boca, o 381 tem como carro-chefe o Highway to Hell: duas carnes de 150 gramas do blend bovino da casa, duplo cheddar tradicional, duplo bacon da casa no caramelo de cerveja escura, ketchup artesanal 381 e molho aioli (maionese de alho). No domingo (28), a hamburgueria dará refrigerante de graça para todos que comprarem um dos 12 tipos de hambúrguer disponível no cardápio com algum acompanhamento. Fica na Avenida Roberto Silveira, 381- Icaraí.

@381burgerhouse

TRIO Burgers

Eleita a melhor hamburgueria do Rio de Janeiro pelo Concurso da Heinz Burger 2017.

Pedidos: pelo site, app para android ou app para IOS

@trioburgers



NitBurger

No NitBurger, a indicação é o hambúrguer de Fraldinha | Foto: Divulgação

Em Icaraí, no NitBurger, a indicação é o hambúrguer de Fraldinha, suculento e 100% fraldinha com 160g, duplo queijo cheddar, cebola caramelizada e maionese da casa no pão brioche. O sanduíche custa R$ 34,90 com fritas grátis. Na data comemorativa, a hamburgueria prepara também a releitura de um burger famoso da rede. Fica na Rua Miguel de Frias, 201, loja 105, Icaraí

@nitburger

Coco Bambu

No Coco Bambu, a sugestão é comemorar o Dia do Hambúrguer com o cheeseburger com fritas, que leva queijo, bacon, alface americana, tomate, cebola caramelizada e molho da casa, servido em um delicioso pão brioche, disponível em todas as unidades do Estado do Rio, inclusive em Niterói. Plaza Shopping, na Rua XV de Novembro, 08, no Centro da cidade. Fica na Rua XV de Novembro, 8 (Plaza Shopping) - Centro

@cocobambuniteroi

São Gonçalo

Rota 66 Beer e Burger

Rodízio de mini burgers, com refil de bebidas, a partir de R$ 54,99. O rodízio funciona de quarta a domingo, das 19h às 23h. Fica na Rua Jaime de Figueiredo, 104, Parada 40, São Gonçalo.

@rota66beereburger

SG Hamburgueria

Referência em hambúrguer no bairro Pacheco, em São Gonçalo. Tem serviço delivery e retirada no loca. Fica na Rua Leonídia Pinheiro da Silva, 37, Pacheco, São Gonçalo.

@sghamburgueria

Garage Burger Original

Garage Burger | Foto: Reprodução/Instagram

Primeira Burger & Smoke House do Rio de Janeiro, recebeu prêmio de melhor hambúrguer 2018/2019. Fica na Rua Marciano Farias, 231, Parada 40, São Gonçalo.

@garageburgeroriginal

Oficina Artesanal Hamburgueria

Alguns dos hambúrgueres mais vendidos pela casa são o Evoque Burguer e o Jeep Burguer. O Evoque possui a famosa onion bacon (anel de cebola com bacon enrolado) formando uma piscininha de molho de cheddar ou barbecue e o Jeep possui um queijo crocante, com blend 150g, anel de cebola e maionese de alho. O restaurante tem também um rodízio de mini-hambúrguer por R$ 39. Fica na Rua Doutor Alfredo Backer, 73 - Loja 2 - Mutondo.

@hamburgueria_oficinaartesanal

Laryka Lanches

Com hambúrgueres gigantescos para matar a 'larica', a lanchonete tem combos individuais que custam a partir de R$ 18. Um dos lanches mais pedidos da loja se chama Efeito Forte (com pão, carne, ovo, queijo, bacon, presunto, alface e tomate). São opções de duas, três ou mais carnes, além de queijo, ovo, presunto e mais. E o mais importante: funciona até às 2 da manhã. Fica na Rua Amazonas, 38, Porto Velho.

@larykalanches

Conhece outras hamburguerias na sua cidade? Envie sua sugestão pelo direct do nosso Instagram: @osaogoncalo.