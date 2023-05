Mel Fronckowiak fala sobre possível retorno de 'Rebeldes' versão brasileira

Com a volta do grupo RBD, muitos fãs da versão brasileira da novela mexicana, começaram a cobrar os atores para uma reunião entre eles. Mel Fronckowiak que fazia parte do grupo, falou sobre essa possibilidade.

“Existe mesmo a cobrança pela volta. Acho muito bonito ver esse carinho dos fãs que de certa forma cresceram com a gente. Mas hoje em dia a gente está em lugares e caminhos tão diferentes que eu não consigo ver esse retorno. Somos outras pessoas. Mas haverá sempre um afeto entre a gente. Foi um momento importante na trajetória profissional de todo mundo”, disse em entrevista a Quem e citada pelo portal Observatório dos Famosos.

Na novela “Rebeldes” da Record, Mel tinha Chay Suede, Micael Borges, Arthur Aguiar, Sophia Abraão e Lua Blanco no grupo, que fez show por todo o Brasil.

Ela diz que hoje em dia só canta para o marido, Rodrigo Santoro, e para a filha, Nina. “Fico satisfeita em cantar no chuveiro e cantar para a minha filha quando ela não consegue dormir (risos). Após participar de Rebeldes, passei a respeitar muito mais as pessoas que fazem da música uma profissão. É uma carreira extremamente difícil, um mercado competitivo”, contou.