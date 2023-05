O 11º Salão Moto Brasil acontece no Riocentro neste fim de semana

A Banda Faixa Etária, preferida dos roqueiros e motociclistas, se apresenta no sábado, às 20h30m no palco da Rádio Positividade. - Foto: Divulgação

A Banda Faixa Etária, preferida dos roqueiros e motociclistas, se apresenta no sábado, às 20h30m no palco da Rádio Positividade. - Foto: Divulgação

O salão Moto Brasil, um dos maiores festivais de moto e rock da América Latina, começa nesta sexta-feira (26) e vai até domingo (28), no Riocentro, na Zona Oeste do Rio.

A 11ª versão do Salão Moto Brasil terá várias atrações , como : shows de manobras, Globo da morte, estúdios de tatuagem, espaço de recreação para crianças, área de artesãos, food rucks, tendas de acessórios e vários shows de rock. A Banda Faixa Etária, preferida dos roqueiros e motociclistas, se apresenta no sábado, às 20h30m no palco da Rádio Positividade.

No evento, também terá a grande final do concurso de customização de motos, a Bike & Art Moto Brasil. Onze fabricantes de motos confirmaram presença no evento, entre eles :a Honda, Harley-Davidson, BMW, Kawasaki, Yamaha e Triumph.

O salão abre para o público, das 15h às 22h, na sexta. No sábado, das 12h às 23h, e no domingo, das 12h às 21h. O estacionamento é gratuito para motos e triciclos.

Para mais informações, acesse o site www.salaomotobrasil.com.br .