O festival Tim Music Rio tem shows gratuitos de Caetano Veloso e outros artistas , em Copacabana

A segunda semana do Tim Music Rio , no próximo sábado (27) e domingo (28), na Praia de Copacabana, tem shows gratuitos da Banda Bala Desejo, Liniker, Caetano Veloso e Baiana System. O evento acontece das 16h às 20h.

No sábado, a Banda Bala Desejo abre o show. Em seguida, Caetano apresenta sua turnê " Meu Coco". No domingo, quem se apresenta é Liniker, vencedor do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira; e Baiana System.

A programação para o fim de semana, incluindo atrações dessaa sexta-feira (26), tem outras opções. Confira:

Rogéria: 80 anos

Sexta-feira, às 19h

Local: Sala Baden PowellEndereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana 360, Copacabana

Ingresso: R$70

Tributo a Emílio Santiago e Bambas

Sexta-feira, às 19h30Local: Teatro Rival

Endereço: Rua Álvaro Alvim , 33 – Subsolo – Cinelândia

Ingresso: R$100

Quintal Guadalupe

Sábado, a partir das 19h30 - Samba D'Jorge

Domingo, a partir das 19h30 - Arturzinho

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Av. Brasil, 22155 - Guadalupe

Ingresso: Grátis



Kauan Calazans

Sábado, às 19h

Local: Bar Bukowski

Endereço: Rua Álvaro Ramos, 270, BotafogoIngresso: até às 20h, grátis

Festival Back2Black (B2B)

Sexta-feira, a partir das 20h

Palco Orun: Emicida com Dino Santiago, Chico Brown convida Mádé Kuti, James BKS, DJ DBN GogoPalco Aiye: DJ DBN Gogo, Okupiluka Sound System

Sábado, a partir das 19h

Palco Orun: Salif Keïta, Tiwa Savage, Iza, Agnes NunesPalco Aiye: Hodari, DJ Tamy, Sued NunesLocal: Armazém da UtopiaEndereço: Boulevard Olímpico. Av. Rodrigues Alves 1.794 - (Armazém 6), GamboaIngresso: a partir de R$100

Snarky Puppy

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Centro

Ingresso: R$210 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal ou açúcar)

TIM Music Rio

Sábado, a partir das 16h - Bala Desejo e Caetano VelosoDomingo, a partir das 16h - Liniker e BaianaSystem

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana - Altura do posto 4

Ingresso: Grátis Capital do Samba - Shows de Dilsinho, Belo, Ferrugem e Péricles

Sábado, a partir das 16h

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - GlóriaIngresso: a partir de R$160

Trio Os Correas

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: GrátisMAR ABERTO e Mariana

Sábado, às 20h30

Local: Solar de Botafogo

Endereço: R. Gen. Polidoro, 180 - Botafogo, Rio de Janeiro

Ingresso: entre R$ 50 e R$ 100

Paralamas do Sucesso e Paulo Ricardo

Sábado, a partir das 20h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$40

Vanessa da Mata

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$60 (meia-entrada)

Enaldinho

Domingo, às 15h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do FlamengoIngresso: R$140 (Inteira)

Peças e espetáculos



Aimberê

Sexta-feira e sábado, às 16h

Local: Centro de Arte Hélio Oiticica

Endereço: Rua Luís de Camões 68, Praça Tiradentes, Centro

Ingresso: Grátis

Jonathan

Sexta-feira e Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Ipanema

Endereço: Rua Prudente de Morais 824, Ipanema

Ingresso: R$40

Anita - A festa da cor

Sexta-feira e Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá 163, Humaitá

Ingresso: R$30

Thiago Soares - O Último Ato

Sexta-feira e sábado, às 20h e domingo, às 19h

Local: Teatro Multiplan - Village Mall

Endereço: Avenida das Américas, , 3900 - PISO SS1, Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$50

Ewé Igbo: Árvores do Tempo

Sábado, às 10h

Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)

Endereço: Rua Pedro Ernesto 80, Gamboa

Ingresso: Grátis

PáTumDum Reluz - Musicalização Popular na Infância

Sábado, às 10hLocal: Parque das Ruínas

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis



A família Madrigal

Sábado, às 16h

Local: Teatro Gacemss

Endereço: R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 - Vila Santa Cecília, Volta Redonda

Ingresso: a partir de R$30 (meia-entrada)

Circo literário

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito 125, Centro

Ingresso: R$5

Vandinha

Sábado e domingo, às 17h30

Local: Teatro Miguel Falabella - Norteshopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474Ingresso: a partir de R$ 35

Dos nossos para os nossos

Sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: R$10

A Luta

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, LeblonIngresso: R$50

Liga dos Heróis

Domingo, às 15h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - BanguIngresso: a partir de R$ 30

Hélio de La Peña - Preto de Neve | O Show

Domingo, às 19h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - BanguIngresso: R$ 80

Mais opções



Circo Artetude (Irmãos Saúde)

Sexta-feira, às 19h

Local: Praça do Vidigal

Endereço: Av. Pres. João Goulart, 920 – 958, Praça do Vidigal.Ingresso: Grátis

Sábado, às 16h

Local: Museu de Arte do Rio

Endereço: Praça Mauá, 5 – Centro.Ingresso: Grátis

AquaRio

Sexta-feira, das 9h às 17h (entrada circuito ate as 16h), sábado e domingo, das 9h às 18h (entrada circuito ate as 17h)

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - GamboaIngresso: a partir de R$75

Bio Parque do Rio - Zoológico

De sexta a domingo, das 9h às 17h (entrada no circuito de visitação até às 16h)

Endereço: Quinta da Boa Vista S/n- São Cristovao

Ingresso: a partir de R$ 23,50

Oficina de Danças Brasileiras com partilhas sobre Jongo

Sábado, às 10h

Local: Jardim Suspenso do Valongo

Endereço: Rua Camerino, s.n, Saúde, CentroIngresso: Grátis

Feijoada da Tia Surica

Sábado, a partir das 13h

Local: Teatro Rival

Endereço: Rua Álvaro Alvim , 33 – Subsolo – Cinelândia

Ingresso: R$60

Feijoada do Leandro Sapucahy

Sábado, a partir das 12h

Local: Bar do Zeca Pagodinho Park Jacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Anil/ Jacarepaguá

Ingresso: R$ 75,00 (couvert incluso)