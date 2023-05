66° Encontro de LGBTQ+ acontece no próximo domingo em SG

No próximo domingo (28) acontecerá o 66° Encontro de LGBTQ+ na praça Zé Garoto, em São Gonçalo. O evento inicia às 17h e tem previsão de término para às 22h, podendo estender até às 23h. O evento acontece mensalmente, sendo realizado sempre no último domingo do mês. Há nove anos o encontro acontece na praça.

No mês passado, o encontro fez aniversário de existência, completando nove anos. Neste mês, a expectativa é de reunir 1.000 pessoas, sejam elas lgbtqia+ ou famílias que estejam a passeio na praça e se interessem pelo evento, que promove muita música, dança e cultura.

O produtor do evento Walace Ferreira, de 28 anos,afirma não receber patrocínio ou apoio para a realização do evento, mesmo assim, os artistas independentes e responsáveis estão na expectativa por mais um encontro, que busca além de tudo, garantir a diversidade na cidade. De acordo Walace, o público gay vai para além das festas e esbanjam cultura. ‘’As pessoas acabam conhecendo o evento e vendo que a gente tem sim cultura, que a gente tem diversidade, que as pessoas podem expressar sua sexualidade sem a necessidade de se esconder. A gente se une por uma só causa: expressar nossa cultura.’’

‘A intenção artística de cada um é ter um palco para ter a oportunidade de apresentar a sua cultura, a sua diversidade, a sua expressão. Eu acho que essa palavra é muito forte, cada artista que passa pela praça demonstra ali o que tem de melhor na sua expressão cultural. Alguns de drag queen, outros DJ, outros através da performance de dança.’’ contou o produtor.

O evento é organizado pelo grupo Gay Atitude, em que Walace é produtor Divulgação/ Redes sociais

Autor: Divulgação/ Redes sociais

Segundo Walace, o evento também propulsiona muitos artistas que começam ali e voam para horizontes mais ampliados que a praça Zé Garoto, mas sem esquecer de onde vieram.

No evento, a Guarda Municipal estará presente mantendo o ambiente monitorado. O encontro também incentiva os comerciantes locais, já que o público mescla a festa com uma bebidinha ‘’de lei’’. A única orientação recebida pelos barraqueiros locais, é da proibição de bebidas em garrafas de vidro, para evitar qualquer possível incidente. Mesmo assim, os eventos carregam a fama de serem tranquilos e completamente pacíficos, de modo que até famílias inteiras sintam-se encorajadas a participar.

Entre as atrações previstas para essa edição estão o cantor Pedro Marinho, DJ Ray Marchesi, e um time de artistas da cidade: Sarah Colker, Bobzilla, Sonolento, Pedro Viellas, Myrella Bllek, Odara Colker e Samantha Balinari.

Serviço

A entrada é gratuita, o evento inicia às 17 horas e vai até às 22 horas. A praça Estefânia de Carvalho - Zé Garoto, fica localizada no bairro de mesmo nome , número 15.