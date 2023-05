Subiu no telhado o romance entre Fred e Larissa do BBB 23

Esfriou o romance entre Fred Bruno e Larissa do BBB 23 . Apesar de ter se mudado para São Paulo, a sister comentou com amigos sobre o afastamento por parte do apresentador. Com isso, o namoro iniciado no programa, acabou não resistindo e subiu no telhado.

“Ele está focado no trabalho e no filho, ainda matando as saudades. E não está disposto a promover essa aproximação da Larissa com a criança, não, porque Fred não quer namorar”, contou uma fonte ao jornal Extra.

“Essa ausência deixou ela muito pra baixo, se sentindo muito sozinha”, teria dito uma amiga de Larissa também ao jornal.