Itaboraí 190 anos: 20º Encontro de Motociclistas promete agitar a Praça Marechal Floriano Peixoto

No próximo fim de semana (26, 27 e 28/05) a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, vai ser palco do 20º Encontro Nacional de Motociclistas, que completa o mês de comemoração dos 190 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí. Organizado pelo Moto Clube, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, o evento vai contar com muita música, exposições, mostra fotográfica e muito mais.

Com início na sexta-feira (26/05), a programação contará com recepção aos expositores e motoclubes durante todos os dias de evento, antecedendo as atividades programadas para o público. A partir das 18h, a programação conta com a abertura da exposição de motos e bicicletas antigas, Coleção Rock Motocycle, abertura da mostra fotográfica "Memórias do MCI" na Casa Heloísa Alberto Torres. Ainda o público vai poder se divertir ao som da Banda Drenna Rock e Banda Legião V (cover Legião Urbana).

No sábado (27/05), também vai rolar muita música com show das bandas Rose Of Bones, Rock Sound Machine, Ayrton Ramos (cover Raul Seixas) e Fabinho do Blues TRIO. Já no domingo (28/05), o evento começará às 7h com uma vasta programação e terminará, na parte da tarde, com apresentação da Banda Clássicos do Rock e Banda Rafael Red Grave.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, destacou a importância de promover eventos tradicionais na cidade e ainda ressaltou a satisfação que é ver a população feliz e se divertindo na principal praça do município.

"Esses eventos são pensados com muito carinho, sempre garantindo o melhor para os expositores e a alegria do povo itaboraienses. Tenho certeza que nesses três dias de evento, teremos as famílias reunidas e felizes com essa programação recheada de atrações, e toda a atenção para os motociclistas. Não tenho dúvidas que esse será mais um evento que ficará marcado na história da nossa cidade”, disse o secretário.

Serviço

20º Encontro de MotociclistasDatas: 26, 27 e 28 de maioLocal: Praça Marechal Floriano Peixoto