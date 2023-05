MC Carol de Niterói: Cirurgia bariátrica, foto sensual e novo amor

MC Carol de Niterói, uma cantora brasileira de 29 anos, compartilhou recentemente uma foto de si mesma de lingerie, exibindo com orgulho sua nova silhueta após perder quase 50 quilos nos seis meses seguintes à sua cirurgia bariátrica. Embora ela não tenha comentado diretamente sobre o assunto, é evidente pelas suas fotos e apresentações musicais que ela conquistou uma figura visivelmente mais magra.

Quando passou pela operação, ela recorreu ao Twitter para abordar o tema e declarou que seria a primeira e última vez que o discutiria em suas redes sociais. "As pessoas continuam me incomodando com perguntas e suposições sobre se fiz cirurgia. No ano passado, fiz três cirurgias, e esta será a primeira e única vez que falarei sobre o assunto. Sim, fiz cirurgia bariátrica. Já perdi 35 quilos. No entanto, não serei influenciadora em questões de corpo, processos, nutrição e assim por diante", declarou a artista que, segundo fontes da revista Quem, também teve sua vesícula removida.

Empoderada e sem remorsos, Carol nunca deixou de posar com trajes íntimos ou se vestir conforme sua vontade devido ao seu peso. A artista é considerada uma importante voz feminista das favelas, com letras baseadas em suas experiências pessoais, muitas das quais exploram encontros sexuais.

Em uma entrevista recente à revista Quem, Carol gerou polêmica online ao revelar os detalhes do seu rompimento com Samuel da Silva, de 37 anos, seu ex-noivo. Ela admitiu ter se envolvido com um policial enquanto assistia à Copa do Mundo no Catar. Segundo a cantora de funk, essa revelação chocou seu ex-noivo, que, como ela mesma disse, estava "tentando ridicularizá-la". "Eu mandei vídeos, áudios e fotos de mim fazendo sexo (com outra pessoa) para ele. Então, não havia muito mais a dizer... Ele fingiu que estava tudo bem. Ele não tinha muito a dizer depois que toda a história vazou", disse ela.

O vídeo íntimo que ela enviou ao ex mostra seu novo interesse amoroso, também de Guiné-Bissau, na África, assim como seu ex-noivo. Carol o conheceu durante suas férias em Salvador, Bahia. O rapaz veio ao Rio de Janeiro passar um tempo com ela e até fez uma tatuagem em sua homenagem, que diz "Carol bandida" em sua cintura.

"Ele disse que estava profundamente apaixonado por mim e me pediu em namoro. Então, pedi uma prova de amor e ele fez. Mas não quero estar em um relacionamento agora. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Estamos inseparáveis desde nossa estadia na Bahia. Ele compareceu ao meu show aqui no Rio de Janeiro e depois fomos assistir ao show do Baco (Exu do Blues). Também passamos o Ano Novo juntos, fomos ao cinema ontem e visitamos o Cristo Redentor hoje", compartilhou ela.