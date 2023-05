Ana Maria homenageia Tina Turner com peruca imitando penteado da cantora

Inspirada no look da artista, a apresentadora usou uma peruca no estilo usado pela cantora americana, nos anos 80 e 90 - Foto: Divulgação/ TV Globo

Ana Maria Braga , começou o seu programa 'Mais Você', desta quinta-feira (25), homenageando a rainha do Rock'n Roll, Tina Turner, que morreu nesta quarta-feira , aos 83 anos. Inspirada no look da artista, a apresentadora usou uma peruca no estilo usado pela cantora americana, nos anos 80 e 90.

É a segunda vez, que Ana Maria inicia o seu programa com esse visual inusitado. No ano passado, a loira também iniciou o programa com a peruca, marca registrada da cantora, ao som de um dos seus maiores sucessos, a música " The Best".

Tina Turner era " Simply the best".