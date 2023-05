Família Black Star para comanda Baile Charme no Alcântara

Nesta sexta-feira, dia 26 de maio, o Pátio Alcântara vai promover o tradicional Baile Charme com a Família Black Star. Com a presença dos DJs JP Shine, Black, Paulão e Roberto, a festa promete trazer uma mistura única de música, dança e estilo para todos os amantes do charme. O encontro acontece das 16h às 21h, na praça de alimentação do shopping.

O evento do Pátio Alcântara é inspirado nas noites da Zona Norte carioca, da década de 80. A festa relembra o tradicional baile do Viaduto de Madureira, que valoriza a cultura e identidade negra, por meio da dança, moda e estilo.

O Baile Charme é reconhecido como um dos eventos mais animados de São Gonçalo e vem conquistando um público fiel ao longo dos anos. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.

Baile Charme no Pátio Alcântara

Data: 26 de maio – sexta-feira

Horário: das 16h às 21h

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito