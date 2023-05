Ministério da Cultura abre edital para financiamento de filmes de cineastas mulheres

O Ministério da Cultura abriu as inscrições de propostas para o Edital Ruth de Souza de Audiovisual, que investirá R$ 20 milhões para selecionar 10 propostas de longas-metragens dirigidos por mulheres estreantes, na última segunda-feira (15). O prazo para preenchimento do formulário eletrônico e carregamento no Sistema Mapas Cultura é até às 18h do dia 14 de julho.

A chamada pública foi lançada em 28 de abril durante cerimônia na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Cada projeto escolhido no edital terá um financiamento no valor de R$ 2 milhões. As obras cinematográficas inscritas deverão ser de ficção, com temática livre, por meio de produtoras brasileiras independentes, para destinação inicial ao mercado de salas de exibição.

Para garantir a transversalidade e a descentralização, serão escolhidos dois projetos em cada região do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), ao menos três com direção de mulheres negras, e dois de mulheres indígenas.

“Nosso objetivo é contribuir para a valorização do protagonismo feminino em novas produções audiovisuais, bem como para a expansão do número de produções dirigidas por pessoas que se autodeclaram negras e indígenas“, afirmou Joelma Gonzaga, secretária de Audiovisual do MinC.

O edital homenageia a atriz brasileira Ruth de Souza, pioneira no teatro, cinema e televisão. Ruth é considerada uma das primeiras atrizes negras a ter destaque no cenário artístico brasileiro e internacional, tendo conquistado diversos prêmios e reconhecimentos ao longo de sua carreira. Ela foi a primeira atriz negra a atuar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a ser indicada ao prêmio "Leão de Ouro" no Festival de Veneza de 1954, por sua atuação no filme "Sinhá Moça". Ruth faleceu em 2019, aos 98 anos, deixando um legado importante para a cultura brasileira.

Leia o edital e se inscreva na seleção aqui.