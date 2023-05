Teatro Municipal de São Gonçalo recebe ‘As três divas’

O Teatro Municipal de São Gonçalo será o local para relembrar e se emocionar com as músicas que foram sucesso nas vozes das divas Diana Ross, Dionne Warwick e Donna Summer, com o show ‘As Três divas’. As apresentações acontecem na próxima quarta-feira (31) e no dia 7 de junho, ambas as apresentações às 21h.

Uma banda e três intérpretes – Edimara Guedes , como Dionne Warwick, Bia Miranda, como Diana Ross e Gabriela Neri, como Donna Summer- com boa parte dos artistas da cidade de São Gonçalo irão levar um espetáculo emocionante ao público, que poderá sentir de perto a chama do Soul e da Disco Music, que fizeram sucesso no Brasil e no mundo nos anos 70.

O espetáculo tem a ideia de proporcionar uma experiência imersiva ao público, trazendo três lendas do Soul e Disco Music de volta à cena de eventos. Com 1h30 de duração, o show conta com produção sonora e visual próprias, para proporcionar a melhor experiência possível a quem for conferir o espetáculo.

Para as sessões, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na segunda-feira (29), às 10h, 12 pares de ingressos, para apresentação de quarta-feira (31), às 21h.

Já na segunda-feira (05), às 10h, também serão sorteados doze pares de ingressos, para o espetáculo de quarta-feira (07), para a apresentação das 21h.

Os ingressos podem ser adquiridos através do link :

https://www.ingresse.com/3-divas