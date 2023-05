Niterói FotoClube promove Varal Fotográfico em Jurujuba, no próximo sábado

As exposições e atividades do Niterói FotoClube estão de volta. Sábado, dia 27 de maio, a partir das 16h, o Niterói FotoClube promoverá um Varal Fotográfico na Mureta de Jurujuba, localizado no bairro de mesmo nome.

Serão aproximadamente 10 fotógrafos que irão apresentar 6 fotografias cada um, com o objetivo de popularizar e levar de forma gratuita essa arte aos convidados e moradores da região.

Sobre o Niterói FotoClube

Criado em 2019, o Niterói Foto Clube tem como missão difundir e popularizar a arte fotográfica, de forma gratuita e de fácil acesso, em locais públicos e privados da cidade. Eventos como exposições, projeções e varais fotográficos visam enriquecer ainda mais um cenário rico em cultura como é o da cidade de Niterói.

Formado por profissionais e amantes da fotografia de diferentes segmentos dentro da área, já realizamos aproximadamente 10 eventos, em locais como o Teatro Popular Oscar Niemeyer, o Museu Janete Costa, Galeria Babel 08 e o Centro Cultura Paschoal Carlos Magno, esse último uma exposição de grande sucesso, que movimentou a cultura de Niterói em 2022.