Maricá 209 Anos: shows recomeçam na Barra nesta quinta-feira (25/05)

A série de shows pelo aniversário de 209 anos de Maricá recomeça nesta quinta-feira (25/05) no palco montado na Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá. O primeiro grande show desta segunda etapa de apresentações será do cantor gospel Thalles Roberto, que sobe ao palco a partir das 21h30 celebrando o Dia Municipal do Evangélico. A abertura será com o Ministério MAV, às 18h30, seguida dos shows dos cantores Gabryela Monteiro, Luan Ribeiro e Maria Pita.



Na sexta-feira (26/05), aniversário de Maricá, a grande atração será a banda Raça Negra, pioneira do pagode romântico. A Sinfônica Ambulante fará a abertura do palco seguida pelo grupo Tô Kerendo e Miguelzinho de Itaperuna. No sábado (27/05), será a vez do cantor Belo que promete um show especial, após as apresentações de Rafael Caçula e Vivi Serrano. No domingo (dia 28), a abertura ficará por conta dos grupos de pagode Os Mulekes e Akatu, antes do cantor Xamã subir ao palco para encerrar a programação musical.

A maratona musical começou por Itaipuaçu no dia 19. A pernambucana Duda Beat foi a atração especial do primeiro dia no palco da Avenida Benvindo Taques Horta, na altura da Rua 12, em ritmo de pop, brega e eletrônico. No dia seguinte, a orla virou um circuito do carnaval baiano com os trios elétricos do Xanddy Harmonia e da banda Chiclete com Banana. Uma multidão com cerca de 50 mil foliões, segundo a Secretaria de Turismo, acompanhou as apresentações. O sambista Xande de Pilares finalizou a primeira etapa de shows no palco de Itaipuaçu em horário diferenciado, no fim de tarde e com um belo pôr do sol.

Programação dos shows:

Palco Barra de Maricá

Entre os dias 25 e 28 de maio

Avenida João Saldanha, Barra de Maricá

Quinta-feira (25/05) – Dia do Evangélico

18h – Som Mecânico

18h30 - Ministério MAV

19h - Gabryella Monteiro

19h30 - Luan Ribeiro

20h - Maria Pita

21h30 – Show com Thalles Roberto

Sexta-feira (26/05) – Aniversário de Maricá

17h30 – Sinfônica Ambulante

20h – Tô Kerendo com Miguelzinho de Itaperuna

22h30 – Show com Raça Negra

Sábado (27/05)

18h – Som Mecânico

20h – Rafael Caçula e Vivi Serrano

22h30 – Belo

Domingo (28/05)

17h – Som mecânico

19h – Os Mulekes

21h – Akatu

22h30– Xamã