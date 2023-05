Espetáculo infantil no Municipal de São Gonçalo

O espetáculo infantil “Alice no País das Maravilhas, conta a história de Alice e suas aventuras no País das Maravilhas. - Foto: Divulgação

O espetáculo infantil “Alice no País das Maravilhas” volta ao palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes, na sexta-feira (26) e sábado (27). A apresentação, que promete encantar o público mirim, conta a história de Alice e suas aventuras no País das Maravilhas.

Na sexta-feira (26), a peça infantil conta com duas sessões, às 10h e 14h. Na peça, Alice estuda para a prova, mas em certo momento vê um coelho com um relógio. Para sair do tédio, a menina resolve seguir o coelho até sua toca e então vai parar no País das Maravilhas.

No dia 26, a apresentação será destinada para o projeto escola, onde alunos da rede municipal assistem os espetáculos sem nenhum custo.

No sábado (27), o espetáculo também conta com sessão dupla, às 15h e 17h30. Os ingressos estão sendo vendidos em valor promocional por R$ 22,50 (inteira/meia), através da plataforma Sympla do link https://www.sympla.com.br/evento/alice-no-pais-das-maravilhas/1926900 .

Para as sessões, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na quarta-feira (24), às 10h, doze pares de ingressos, para apresentação de sexta-feira (26), sendo seis para sessão das 10h e mais seis para sessão das 14h.

Já na quinta-feira (25), às 10h, serão sorteados mais doze pares de ingressos, para o espetáculo de sábado (27), sendo seis para a sessão das 15h e mais seis para a sessão das 17h30.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.

Data: Sexta-feira (26), às 10h e 14h, e sábado (27), às 15h e 17h30.