Maior Festival de Churrasco do Rio retorna a Niterói nesse final de semana

O Maior Festival de Churrasco do Rio está de volta a Niterói. Após passar por diversos locais em 2022, o Blend BBQ Festival retorna ao Caminho Niemeyer para sua terceira edição, que promete ser histórica. Serão 3 dias incríveis de muita diversão, música boa, cerveja gelada, um pôr do sol de tirar o fôlego e é claro: muito churrasco.

Serão 3 dias incríveis de muita diversão, música boa, cerveja gelada, um pôr do sol de tirar o fôlego e é claro: muito churrasco | Foto: Divulgação

Realizar o evento na região, no Caminho Niemeyer, tem um sabor especial para a produção do Blend BBQ Festival, pois foi depois da primeira edição na cidade, em Maio de 2022, que a estrutura e a relevância do evento aumentaram ainda mais, o tornando referência e um dos maiores festivais de todo país.

Com curadoria dos chefs Luis Felipe Carril, do Blend Steak Bar e Blend Parrilla, e Luã Tavares, especialista em American BBQ, o festival oferecerá aos apaixonados por churrasco 15 estações de carnes premium, comandadas pelos principais chefs, assadores e pitmasters do Estado, utilizando as mais diversas técnicas de preparo, como o Assado Argentino e Uruguaio, onde as carnes são grelhadas na Parrilla em fogo forte, o American Barbecue, e seus cortes defumados em Pitsmokers e o clássico Churrasco no Fogo de Chão, que torna o preparo das proteínas em um verdadeiro espetáculo ao vivo.

Para completar a festa, o evento também conta com estandes de cervejas artesanais, com diversos estilos de chopp, drinks autorais, área kids, além dos super shows que já são marca registrada do Blend BBQ Festival, com as melhores bandas da cena fazendo tributos a grandes nomes do pop rock nacional e internacional, como: Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Queen, Pearl Jam e muito mais.

Para completar a festa, o evento também conta com super shows que já são marca registrada do Blend BBQ Festival | Foto: Divulgação

A entrada no evento é gratuita e as porções individuais custam a partir de R$ 20.

Confira toda programação e demais informações na página do evento @blendbbq_festival.

Serviço:

Local: Caminho Niemeyer - R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói - RJ

Data: 26, 27 e 28 de Maio

Sexta: 17h às 0h

Sábado: 12h às 0h

Domingo: 12h às 23h

Programação:

Sexta - 17h às 0h

Califórnia 55 - Tributo ao Pop Rock

Rio Hard Roxx - Clássicos do Rock Nacional e Internacional

Notturnia - Flashback e Pop Rock

Sábado - 12h às 0h

River Raid - Grandes Hits do Rock Anos 80

Vooduo - Clássicos do Rock Nacional e Internacional

Road Rock - Tributo ao Queen

Black Circle - Tributo ao Pearl Jam

Domingo - 12h às 23h

Digital - Synthpop e Rock anos 80 e 90 Internacional

Markyze convida Igor Carvalho - Tributo ao Charlie Brown Jr e O Rappa

Capital Elétrico - Tributo ao Rock Nacional

Mais do Mesmo - Tributo ao Legião Urbana

Estações:

Costela Fogo de Chão

Sanduíches (Costela Bovina Defumada e Pulled Pork)

Bife Ancho

Picanha

Porchetta

Picanha Suína

Fraldinha

Bife de Chorizo

Brisket

Pork Ribs

Cupim Defumado

Arroz de Costela

Burger na Brasa

Pão de Alho, Linguiça e Coração

Galeto na Brasa

Buffalo Wings

Torresmo