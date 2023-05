Cidade do Rio terá dez palcos no Réveillon 2024

O Caderno de Encargos e Contrapartidas para o Réveillon 2024 está sendo lançado pela Prefeitura, por meio da Riotur, com todas as informações técnicas exigidas à realização do evento que, pela primeira vez, ocorrerá em dez bairros. Dois locais são inéditos: Praça Mauá, para celebrar a revitalização da região, e a Praça das Juras, em Bangu. Além disso, haverá festa em Copacabana, Praia do Flamengo, Piscinão da Praia de Ramos, IAPI da Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Praia da Bica (Ilha do Governador), Praia da Moreninha (Ilha de Paquetá).

O documento, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (24), é uma orientação às empresas que pretendem apresentar propostas para a organização e a realização do réveillon em todos os palcos, incluindo queima de fogos de artifício obrigatoriamente nos bairros de Copacabana, Flamengo (em balsas) e Penha (no alto da Igreja), além de programação musical variada.

A empresa poderá sugerir locais adicionais para a queima de fogos, o que será analisado por uma comissão julgadora. Não serão aceitas propostas que não contemplem todos os bairros já definidos.

A festa em Pedra de Guaratiba, promovida em edições anteriores, ficou fora do Caderno de Encargos, mas a Prefeitura fará uma celebração no local. Devido a limitações de espaço e logística, foi feita a opção pela instalação de uma estrutura mais robusta em Bangu, com capacidade para receber um número maior de moradores com conforto e segurança.

A tradicional festa de Copacabana terá um palco principal e, preferencialmente, mais dois palcos satélites. Nos demais bairros, a proposta inicial prevê apenas um palco. Um ponto fundamental para a escolha do vencedor é que os proponentes apresentem um projeto com linguagem unificada, fazendo com que toda a cidade esteja na mesma sintonia.