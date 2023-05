Boulevard Olímpico do Rio vira Parque Rita Lee

A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial, nesta quarta-feira (24), decreto que oficializa e denomina como Parque Rita Lee o Boulevard Olímpico, dentro do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. As obras de construção do espaço começaram em fevereiro, quando o prefeito Eduardo Paes e a ministra do Esporte, Ana Moser, visitaram o local, que é mais um projeto do legado olímpico.

Como previsto no plano de legado da Prefeitura, o Parque Rita Lee, por onde passaram atletas, torcedores, e que nos últimos anos recebeu a cidade do rock do Rock In Rio, é uma área de 36 mil metros quadrados e vai ser transformado em um parque público natural.

No decreto, a Prefeitura considerou a importância da cantora no cenário artístico nacional, em especial pela multiplicidade de talentos da Rainha do Rock. Também destacou seu perfil irreverente e libertário, que, refletido em suas canções, a caracterizam como uma das mulheres mais irreverentes do país e a sua paixão pela cidade do Rio de Janeiro.

O Parque Rita Lee ficará numa rota que conecta todas as principais áreas do parque, como as arenas, os terraços e o “Live Site”, esplanada destinada a eventos em frente à Lagoa de Jacarepaguá. O Parque vai ganhar um bosque com mais de 900 árvores e 16 mil arbustos, quadras esportivas, praças, reforma do skate park, praça molhada e pisos coloridos.

Haverá ainda novos mobiliários urbanos, como 465 mesas e cadeiras, 27 brinquedos infantis, 14 aparelhos de ginástica e 14 bicicletários.