Natural de São Gonçalo, Taís Feijão estreia show no Sesc São Gonçalo

A estreia é no dia 5 de maio, no Sesc Ramos, e, na sequência, a turnê passa por São Gonçalo (27/05), Niterói (02/06) e Madureira (16/06) - Foto: Divulgação

Cantora, compositora e multi-instrumentista, Taís Feijão é uma artista carioca, preta, que impressiona com sua voz, o jeito de tocar e suas primorosas músicas autorais. Há mais de 10 anos na estrada, ela tem cativado cada vez mais fãs. Só no Spotify são mais de 150 mil plays por mês e mais de 65 mil ouvintes em cerca de 150 países. No novo show, "Brasilidades", Taís vai apresentar músicas emblemáticas da carreira e novidades em quatro apresentações dentro do projeto Sesc Pulsar. A estreia é no dia 5 de maio, no Sesc Ramos, e, na sequência, a turnê passa por São Gonçalo (27/05), Niterói (02/06) e Madureira (16/06).

"O repertório passeia pela minha carreira, o início, meio e o recomeço, porque não tem fim. Minhas músicas falam sempre do cotidiano, vivências, superação, amor e resistência", diz Taís.

Autoral, o show da cantora carioca mostra todo o seu bom humor e swing, trazendo canções como "Curumim", que ela fez em homenagem à tribo à cidade de Manaus; "Caixa de Papel", sobre pessoas que partiram mas que permanece na lembrança, e "Vaza", o novo single. "Esta música usa do deboche para falar que a chave da liberdade é ser quem você quiser ser e seguir em frente, mandando vazar a pessoa errada que está do seu lado ou a escolha errada que você fez", explica Taís, que ainda promete uma surpresa no show com duas músicas que ainda não foram lançadas.

No palco, a cantora promete exibir toda sua versatilidade ao passear por diversos instrumentos percussivos e harmônicos, neste show que será uma verdadeira troca musical e um resgate de vários ritmos brasileiros.

Banda

Taís Feijão: Cantora, compositora e multi-instrumentista

(violão, guitarra, percussão, piano)

Tiago Azevedo (bateria) e Felipe Helayet (baixo)

Marianna Motta: Produção executiva e de campo

Bernardo Tavares: Roadie e Técnico de Som

Kaio Jonathan: Design Gráfico

Serviço

05/05 Sesc Ramos

R. Teixeira Franco, 38 - Ramos

27/05 Sesc São Gonçalo

Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo

02/06 Sesc Niterói

R. Padre Anchieta, 56 - São Domingos, Niterói

16/06 Sesc Madureira

R. Ewbank da Câmara, 90 - Madureira

Ingressos: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia)

Horário: 19h

Duração: 50 min.

Classificação: 12 anos.