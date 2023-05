Netflix começa a bloquear compartilhamento de senhas no Brasil

A Netflix anunciou, nesta terça-feira (23), que está iniciando o bloqueio do compartilhamento de senhas no Brasil. A iniciativa, que é considerada polêmica, também é responsável por um rombo de mais de meio milhão de assinantes perdidos no primeiro trimestre de 2023 na América Latina.

Apesar dos impactos, a plataforma pretende continuar implantando o bloqueio para evitar que usuários da Conta Família compartilhem uma mesma conta sem que residam em um mesmo endereço. A nota publicada pelos perfis oficiais da empresa afirma que os assinantes irregulares brasileiros serão notificados de agora em diante.