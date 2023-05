Marina Ruy Barbosa se incomoda ao ser comparada com Larissa Manoela após mudança no visual

''NEW ERA! Novo look para uma nova personagem. PRECIOSA VEM AÍ '' anunciou na legenda. - Foto: Reprodução / Redes sociais

Após anunciar no último sábado (20) a mudança no visual com um novo corte de cabelo, a atriz global Marina Ruy Barbosa foi alvo de críticas por parte dos internautas, que chegaram a compará-la com a atriz Larissa Manoela, em comentário de um post. Insatisfeita com as críticas, a atriz rebateu.

No post em questão, a legenda sugere que a global não faz muitas mudanças para interpretar seus personagens: "Recentemente, a Marina Ruy Barbosa apresentou seu novo cabelo para viver uma futura personagens nas novelas, mas a mudança gerou críticas por não ter inovação e a atriz nunca ter pintado o cabelo para viver novas personagens.’’

Internautas ficaram insatisfeito com a ausência de mudanças radicais por parte de Marina Ruy Barbosa, para interpretar seus papéis | Foto: Reprodução / Redes sociais

"Larissa Manoela está quase ficando careca de tanta transformação para personagem enquanto a Marina não sai do ruivo desde que nasceu", dizia um comentário no post.

A atriz, por sua vez, respondeu no post ‘’Quanto hate ein meus amores?’’. Marina fez o novo corte para interpretar seu novo papel na novela das 19h, da Rede Globo: uma vilã na novela ‘’Fuzuê’’. Na legenda das fotos, a atriz anunciou uma "Nova era".