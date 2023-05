Ex-goleiro Julio Cesar e Susana Werner se separam após 21 anos de casamento

Depois de 21 anos de casamento, o ex-jogador de futebol Julio Cesar, de 43 anos, e a empresária Susana Werner, de 45, não estão mais juntos. O anúncio foi feito por Susana neste domingo (21/05), através de uma publicação em seu perfil nas redes sociais.

A empresária se disse bastante triste em fazer o anúncio e pediu a compreensão de sgeuidores e admiradores do casal no momento. "Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu.

Juntos, o casal tem dois filhos: Giulia, de 17 anos, e de Cauet, de 20, que, como o pai, é jogador de futebol. Atualmente integrando a equipe do Rayo Vallecano, na Espanha, o jovem também usou as redes sociais para comentar a notícia e pedir o respeito de seus seguidores.

"Só peço um pouco de respeito e que por favor não me mencionem em nada, nem a mim e nem a minha irmã, por favor. Nós estamos bem, vida que segue”, escreveu Cauet, em postagem no stories de seu perfil no Instagram.

Ex-atriz, Susana se casou com o ex-goleiro da Seleção Brasileira em 2002 e decidiu largar a carreira no entretenimento para viajar com o esposo e a família para Milão, a Espanha, em 2005, quando Julio assinou com o Inter de Milão. Consagrado no Brasil pelo Flamengo, o goleiro encerrou a carreira em 2018, aos 38 anos de idade