Escola Municipal em Belford Roxo recebe prêmio por projeto de reciclagem

A Escola Municipal José Pinto Teixeira, localizada no bairro Recantus, em Belford Roxo, está chamando a atenção com uma iniciativa criativa no seu hall de entrada. Um armarinho feito de madeira revestida por papéis coloridos atrai os olhares dos visitantes, mas é o conceito por trás desse espaço que realmente impressiona.

Ali estão expostos diversos produtos que podem ser adquiridos pelos alunos em troca de materiais recicláveis. Essa ideia inovadora rendeu ao professor de matemática João Carlos Pereira Braga, de 40 anos, o primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental (Anos Finais) do prestigioso prêmio Educador Transformador 2023, oferecido pelo Sebrae em parceria com a Bett Brasil e o Instituto Significare.

O reconhecimento veio durante a premiação realizada em São Paulo, e o professor João Carlos retornou à escola na quarta-feira (17) para uma emocionante homenagem preparada pela comunidade escolar. "Receber o carinho de todos foi uma experiência incrível. Isso nos estimula a sonhar cada vez mais alto", compartilhou o professor, visivelmente emocionado. O projeto desenvolvido por ele competiu com outros 625 projetos de escolas de todo o país e foi a única iniciativa do Rio de Janeiro selecionada na Região Sudeste. Ao todo, foram inscritos 2.897 projetos no prêmio.

A inspiração para a criação desse projeto surgiu durante as visitas que o professor realizava com seus alunos ao Rio Botas, um curso d'água próximo à escola que costuma sofrer com alagamentos devido ao acúmulo de lixo. Em uma dessas ocasiões, um aluno repreendeu um homem que estava prestes a jogar lixo no rio. "Ei, moço, o tio disse que não pode jogar lixo no rio", disse o menino, demonstrando que os passeios de conscientização estavam surtindo efeito.

Esse episódio despertou no professor João Carlos e na diretora Claudia Sueli a convicção de que algo ainda maior poderia ser feito para estimular a conscientização ambiental e gerar resultados positivos. Foi assim que surgiu a ideia da moeda social REcoin, cujo nome é uma combinação das palavras "RE" (de reciclável) e "coin" (moeda em inglês). O projeto foi implementado em agosto de 2021, e a primeira etapa consistiu em estabelecer um sistema de câmbio, no qual os reais são trocados por REcoins. Chegou-se ao valor de 30 centavos para cada REcoin.

Com base nessa base monetária, uma tabela foi criada, definindo os valores em REcoins para cada produto disponível na lojinha da escola. Os itens vão desde materiais escolares, como cadernos, lápis e borrachas, até brinquedos, chaveiros, mini games e fones de ouvido, que se destacam entre os mais procurados pelos alunos.