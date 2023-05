Teatro da UFF apresenta o espetáculo Ilíada

A montagem surgiu quando Daniel e Letícia apresentaram os dois cantos da Ilíada na abertura do 32º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Foto: Gilson Camargo

A montagem surgiu quando Daniel e Letícia apresentaram os dois cantos da Ilíada na abertura do 32º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Foto: Gilson Camargo

Nos dias 26, 27 e 28 de maio, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h, o Centro de Artes UFF apresenta o espetáculo “Ilíada”. Após a temporada de sucesso na capital, Daniel Dantas e Letícia Sabatella entram em turnê com o espetáculo “Ilíada” de Homero, com direção de Octavio Camargo para a aclamada tradução da obra por Manoel Odorico Mendes.

Os atores apresentam dois cantos da Ilíada – Canto 1: o estabelecimento do conflito interno entre os gregos e suas motivações; e, o Canto 20: com o retorno triunfal e implacável do herói ao campo de batalha.

A montagem surgiu quando Daniel Dantas e Letícia Sabatella apresentaram os dois cantos da Ilíada na abertura do 32º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 2022. Texto que integra o repertório da Cia Ilíadahomero de Teatro, fundada pelo diretor em 1999 no Paraná, no espetáculo os cantos 1 e 20 – que são interpretados em sequência pelos atores, ligando, em visão sinóptica, dois momentos epifânicos do poema heroico.

Recitada em festivais na antiguidade por séculos e matéria-prima essencial para a educação no mundo grego, a Ilíada é considerada a obra fundadora do pensamento ocidental.

“Eu entrei em um projeto que já existia, e fiquei apaixonado pela linguagem, não só do Homero, mas pela linguagem específica do Odorico, nosso tradutor. E meio de brincadeira eu comecei a decorar, a conversar, e ficamos amigos eu e o Octavio, o diretor da companhia. [...] Eu acho fundamental que a gente repita e insista fazendo coisas que às vezes não são tão fáceis, porque eu acho que é um pouco isso que a arte pode oferecer, buscar dar à plateia o que ela quer e o que ela ainda não quer, aquilo que ela vai aprendendo a gostar”, declara Daniel Dantas.

“Unir o meio acadêmico com a arte é algo pelo qual a gente tem que lutar. É uma honra participar dessa pesquisa em torno de um estudo tão profundo, tão intenso, de algo que nos forma, que nos alimenta, que explica muito do que nós somos. Como diz o mentor disso tudo, Octavio Camargo, do quanto é importante a educação. Pensar que esse texto da Ilíada era empregado para educar e como a gente precisa valorizar isso na nossa sociedade, no nosso país. É muito lindo a gente estar pesquisando isso dessa forma e ir entrando neste clássico do ocidente que é a Ilíada”, reflete Letícia Sabatella.

Sinopse:

Dois momentos da poesia heroica sobre a Guerra de Tróia são encenados pelos atores Daniel Dantas e Letícia Sabatella, o primeiro, com o estabelecimento do conflito interno entre os gregos e suas motivações e, o vigésimo, com o retorno triunfal e implacável do herói Aquiles ao campo de batalha. Considerada a obra fundadora do pensamento ocidental, a Ilíada de Homero narra o último ano de combate de dez anos entre Grécia e Tróia.

SERVIÇO:

Enquanto você voava, eu criava raízes

Dias 26, 27 e 28 de maio, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Teatro da UFF: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói-RJ

Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia), à venda na bilheteria ou pelo site Guichê Web: www.guicheweb.com.br/centrodeartesuff

Classificação:12 anos

Duração: 70 minutos