Feijoada com samba pop: banda 'Um Amô' se apresenta no Quilombo do Grotão, em Niterói

Neste sábado (20), a feijoada do Quilombo do Grotão recebe a banda Um Amô. No repertório, sucessos autorais como “Não Estraga o Black” e clássicos de grandes sambistas mulheres como Beth Carvalho e Clementina de Jesus. A banda promete o mesmo sucesso do último show realizado no espaço quilombola no último mês.

Aniversário

Em junho, a banda completa 9 anos. E para comemorar a trajetória de sucesso, o quarteto prepara uma grande comemoração com um show no Centro do Rio.

“Queremos celebrar o empoderamento feminino acima de tudo. Estamos com repertório feito com muito carinho em forma de agradecimento aos fãs”, destaca Mariana Braga, vocalista da banda.

Sobre a banda

A Banda Um Amô, formada por quatro mulheres pretas, ritmistas de escolas de Samba como Vila Isabel e Viradouro, multi-instrumentistas do mundo do samba, tem como proposta atingir cada vez mais o coração das pessoas por meio da percussão, entregando em seus shows altas doses de alegria, com muita interatividade, energia e alto astral. A banda é composta por Mariana Braga, vocal, violão e cavaco, Thalita Santos nos Surdos 1, 2 e 3, Allana Marinho no tamborim e repique, e Bia Tinoco na Caixa.

Serviço

Um Amô na Feijoada do Quilombo do Grotão

Local: Rua 41 – Sítio 77 – Engenho do Mato - Niterói

Horário: 12h

Data: 20 de maio de 2023

Couvert Artístico: R$30,00 dinheiro | R$35,00 cartão.