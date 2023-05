Theatro Municipal de Niterói recebe show em homenagem à Clara Nunes

No ano em que se contabiliza quarenta anos sem Clara Nunes, o Theatro Municipal de Niterói recebe, na próxima quarta-feira, 24, um emocionante espetáculo que celebra uma das vozes mais marcantes da história da nossa música. No show “Branka canta Clara”, marcado para às 19 horas, a cantora e compositora curitibana, interpreta grandes sucessos que estão na memória do público.

“A insubstituível Clara deixou saudade. Mas nos presenteou com a sua memorável obra que me ensina e emociona sempre que a revivo no palco!”, comenta Branka, que dividirá o palco com Carlinhos 7 Cordas - diretor musical do espetáculo - Dudu Silveira e Papau, Dinho Rosa, Daniel Karin e Alex Almeida.

No repertório, Branka canta sucessos como 'Você passa e eu acho graça' (Carlos Imperial/Ataulfo Alves), 'Conto de areia' (Toninho Nascimento/Romildo), 'Menino Deus!' (Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro), 'O mar serenou' (Candela), 'Nação' (Paulo Cesar Pinheiro/João Bosco/Aldir Blank), entre outros.

Mais sobre Branka:

Curitibana radicada no Rio de Janeiro, Branka assinou seu primeiro contrato com a gravadora EMI MUSIC, em 2001, com 21 anos. Lançado em 2003, o álbum de estreia "Faces e Fases", produzido por Nilo Romero, lhe rendeu ótimas críticas e a indicação na Categoria Revelação, no prêmio TIM. Mas foi com o álbum "Barra da saia" lançado em 2013, que Branka estreou no samba. Produzido por Carlinhos 7 Cordas, e com a participação de Zeca Pagodinho, o álbum foi indicado ao Grammy Latino — Melhor Engenharia de Som, Melhor Álbum de Samba no Prêmio da Música Brasileira, na pré-seleção em 2013 (em sua 24ª Edição).

Serviço

BRANKA CANTA CLARA

Data: Quarta-feira, 24 de maio de 2023

Horário: 19h

Preços: R$30 (Inteira) e R$15 (Meia)

Ingressos: Venda pelo site Sympla (https://bileto.sympla.com.br/)

Classificação: Livre

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói - RJ, 24020-125