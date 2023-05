Pedro Silva é o novo Presidente da Superliga Carnavalesca do Brasil

Em plenária realizada nesta quinta-feira, 18, a Superliga Carnavalesca do Brasil apresentou sua nova diretoria para o carnaval 2024. Pedro Silva assume a presidência da entidade que comandará os desfiles das Séries Prata, Bronze e Avaliação. Pedro substitui Clayton Ferreira, que se ausentou do comando da liga ao assumir o cargo de Secretário Executivo da Frente Parlamentar do Carnaval.

Pedro é profissional da área de marketing e possui uma vasta experiência no carnaval. Iniciou no mundo do samba tendo seus ensinamentos com a Vai-vai. Atuou na gestão comercial da Liga RJ, aliada a bagagem adquirida no carnaval de São Paulo, através da função de Captador de Recursos e Diretor de Marketing da Uesp.

''Quero deixar claro que meu objetivo como Presidente desta instituição é dar continuidade ao grande trabalho do Clayton Ferreira e trabalhar para garantir a inclusão, transparência e equidade, com um olhar voltado para o futuro, preservando as raízes, as tradições, o passado e o presente glorioso do carnaval da Intendente Magalhães, o carnaval do povo, um dos maiores símbolos culturais do nosso país.'' revelou o novo Presidente.

Pedro Silva | Foto: Divulgação

Além de Pedro Silva, a nova Diretoria será composta por Flávio França, como Vice presidente financeiro.

O sorteio para os desfiles do carnaval de 2024 acontecerão nos dias 17 e 24 de junho, com as Séries Prata e Bronze, respectivamente.