Namorado de Nicole Bahls compra mansão avaliada em 10 milhões para dar de presente para ela

O namorado de Nicole Bahls, Marcelo Viana, comprou uma mansão no Condomínio Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O imóvel, que custa 10 milhões, possui seis suítes e pertencia ao ex-jogador Donizete, que jogou em clubes do Vasco e Botafogo.

Marcelo confidenciou aos amigos íntimos, que quando estiver pronta, vai presentear a namorada com a mansão. O empresário pretende fazer uma reforma na mansão, incluindo a área externa da mansão, onde fica a piscina.

Parte externa da mansão | Foto: Reprodução

No mesmo condomínio, moram outros famosos, como Djavan e Romário.

Nicole Bahls e Marcelo Viana estão juntos desde janeiro de 2022, mas em fevereiro, a modelo terminou o relacionamento após descobrir uma traição. O casal reatou em seguida e permanecem juntos.