Cesinha do Cavaco é o convidado da 'Entrevista Mania' desta quinta-feira (18)

Integrando um dos mais consolidados grupos de pagode do País, o Pique Novo, Cesinha do Cavaco foi o convidado da Entrevista Mania desta quinta-feira (18). Em conversa com a reportagem de O SÃO GONÇALO, o músico falou sobre momentos importantes e inusitados da carreira e sobre novidades relacionadas ao grupo.

"Em 2001 vivemos um momento bem feliz na carreira, quando gravamos um CD ao vivo que deu o disco de ouro pra gente. Também gravamos o nosso DVD que teve a participação da música 'Faz um Milagre em mim', contou Cesinha.

O Pique Novo surgiu em 1989 no bairro de Ricardo de Albuquerque, na cidade do Rio. Hoje, seus integrantes acumulam quase um milhão de ouvintes mensais no Spotify, a maior plataforma de streaming de música do País. Com o sucesso "Ligando os Fatos", regravado recentemente pelo grupo Menos é Mais, a banda vive um novo fôlego no universo da música.

"Quando eles regravaram e deu de fato esse boom, acabou que reacenderam para a gente também. Foi bem bacana, que o Menos é Mais conseguiu galgar um caminho para eles com a música e nos ajudou a 'reavivar'. Agora, nós gravamos o DVD que tem participação deles, então hoje está tudo no tudo num lugar só", disse o músico.

O músico contou cantou, tocou e contou histórias inusitadas de sua carreira | Foto: Filipe Aguiar

Principalmente no inicio dos anos 2000, o grupo embalou sucessos como as canções " No Meu Olhar", "Você Gosta", "Eu Tenho Muito Mais. Até o momento são 14 discos lançados, incluindo já o recente "Histórias Pra Cantar - Ao Vivo". No último DVD, a regravação de "No Meu Olhar" ultrapassou 1,3 milhão de visualizações e uma parceria com a ex-BBB Marvvila está quase atingindo a marca do milhão.

Momentos de dificuldade

"A gente tem que persistir sempre, mas quando Liomar saiu do grupo foi um momento bem difícil pra ele, bem difícil pra gente. Passamos por bastante dificuldade e ele ficou quase seis anos distante. Mas seguimos trabalhando daqui, ele trabalhando de lá, até que Deus uniu todo mundo de novo para que a gente pudesse trabalhar e estar junto mais uma vez", disse Cesinha.

História em Niterói

Com um vasto histórico nas noites de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, cidades que, segundo o cantor, sempre os "receberam muito bem", ele conta sobre um momento inusitado que aconteceu durante um show na "cidade sorriso".

"Tinha uma casa noturna em Niterói, chamada Tulipão, que tinha um pagode muito estourado toda segunda-feira e a gente estava vivendo um momento bem bacana, então fomos tocar lá. Estava muito cheio e a menina ficou me chamando o tempo todo para ir falar com ela. Eu fiquei mantendo a postura e dizendo 'daqui a pouco eu vou', até o momento que fui cumprimentar ela e não vi que tinha um vão logo na frente do palco. Quando eu fui dar a mão pra ela, meu pé foi lá embaixo e eu caí do palco. Fiquei todo vermelho, todo arranhado, cheio de vergonha", declarou o artista.

Trajetória do cantor

Com um histórico familiar dentro da música, Cesinha iniciou sua carreira apreciando o pai tocar cavaco. "Chegou um dia que ele ensinou alguns acordes pra gente e começamos a aprender algumas músicas e estudar um pouquinho. Foi daí que veio a paixão pelo instrumento", disse.

Cesinha começou tocando em um grupo chamado 'Expresso Brasil', no Rio Comprido, todas as quintas-feiras. O cantor Liomar, que é vocalista do Pique Novo, abria, junto ao grupo, o espaço em que Cesinha também tocava, foi quem fez o convite para que o artista integrasse a banda.

"O Liomar me fez um convite pra participar do Pique Novo, tocando teclado. A vaga para o cavaco já estava preenchida, então aprendi o teclado e quando a oportunidade surgiu, me fixei no cavaco novamente. Foi assim que tive o primeiro contato com os integrantes, que não são os mesmos de agora, fomos reformulando", contou.

Cesinha do Cavaco é integrante de um dos mais consolidados grupos de pagode do país, o Pique Novo | Foto: Filipe Aguiar

Atual momento da carreira

"Nós vamos sair agora com a música "Uma estrela", que é uma regravação de 2001 e tem a participação do Sorriso Maroto. Já nos meses de setembro e outubro, iremos gravar um projeto chamado "Naquele pique, que é um formato tipo Tardezinha, tipo Resenha do Mumu. É um projeto que já temos uma vez por mês no Jóquei e vai virar mais um albúm dentro da nossa carreira, com DVD ao vivo", disse Cesinha do Cavaco.