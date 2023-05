Itaboraí 190 anos: shows de Maiara e Maraísa, Léo Santana, Pixote, Midian Lima, Júlia Vitória e muito mais

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação recheada de atrações para celebrar os 190 anos de emancipação político-administrativa do município. Entre os dias 19 e 22 de maio, a cidade receberá grandes nomes da música nacional, como a dupla sertaneja Maiara e Maraísa, o cantor Léo Santana, o grupo Pixote, as cantoras Midian Lima e Júlia Vitória, além de artistas ‘pratas da casa’.

Os shows vão acontecer a partir das 18h, em uma estrutura localizada na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3428, em Joaquim de Oliveira. A primeira noite de shows acontece na sexta-feira, dia 19, e terá a presença da cantora Midian Lima, conhecida pelas músicas "Jó" e "Não Pare". Outra atração do primeiro dia de evento é a cantora Júlia Vitória, que faz sucesso com a canção "De Dentro Pra Fora".

No sábado, dia 20, é a vez do grupo Pixote subir ao palco e emocionar os corações apaixonados. Formado por Dodô (voz), Thiaguinho (teclado) e Tiola (tantã), o grupo oriundo de São Paulo está há três décadas emplacando sucessos no pagode. Entre as principais canções estão 'Saudade Arregaça", "Nem de Graça", "Vai Errar de Novo" e "Fã de Carteirinha".

Já no domingo, dia 21, é a vez de um dos principais nomes da música nacional subir no palco e levantar o público de Itaboraí. O cantor Léo Santana promete agitar o terceiro dia de shows em celebração aos 190 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí com seus principais sucessos, como "Zona de Perigo", "Áudio Que Te Entrega", "Santinha", "Contatinho", "Invocada", entre outros hits.

Encerrando a programação de shows, no dia 22 de maio, data do aniversário da cidade, a dupla Maiara e Maraísa trará uma coletânea com suas canções mais famosas. No repertório, músicas como "Medo Bobo", "Presepada" e "A Culpa É Nossa", que fechará com chave de ouro os festejos em comemoração ao aniversário da cidade.