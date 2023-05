Projeto social 'Lona na Lua' em Rio Bonito completa 14 anos

O projeto cultural 'Lona na Lua' comemora hoje seu 14º aniversário de existência, marcando mais de uma década de democratização da arte e transformação social. Esse projeto sem fins lucrativos, que nasceu na cidade de Rio Bonito, tem como objetivo principal levar cultura através de oficinas gratuitas de dança, música, circo e teatro.

Em suas redes sociais, o idealizador do movimento, Zeca Novais, celebrou a data.

"Não inventei a lona. A lona me reinventou. Me fez entender que o universo é muito maior que eu, que a vida pode ser muito mais simples e justamente por este motivo ser muito mais maravilhosa. Não duvide da lona. Porque ela transcende o óbvio e replica histórias inacreditáveis e memórias absurdas com a mesma velocidade de um foguete rumo à lua", escreveu.

O Lona na Lua nasceu da necessidade de criar arte em um lugar carente de estrutura cultural. Em uma cidade onde não existia teatro municipal, cinema ou incentivo às artes, Zeca decidiu enfrentar o desafio. Desde então, o projeto tem alimentado sonhos e transformado vidas.

Em 2016, o Lona na Lua obteve uma série de conquistas que lhe renderam visibilidade nacional e a realização de objetivos que pareciam distantes. Foi nesse ano "mágico" que o projeto lançou seu primeiro livro, intitulado "Lona dos Sonhos: as histórias do Lona na Lua", escrito por Rafael Cal. Além disso, estabeleceu parcerias com o SEC-RJ, a Petrobras e a Phi, uma empresa que investe em iniciativas sociais.

Uma das ocasiões marcantes para o Lona na Lua foi a participação em uma entrevista com Sandra Annenberg no programa "Como Será?", transmitido pela Rede Globo. Durante essa entrevista, Zeca Novais teve a oportunidade de integrar novamente o palco do Caldeirão do Huck, onde estabeleceu contato com seu ídolo Selton Mello. Esse encontro foi fundamental, pois Selton Mello tornou-se o padrinho do projeto, doando os equipamentos necessários para a inauguração do Cine Clube, que recebeu seu nome como uma emocionante homenagem.

Uma das características marcantes do Lona na Lua é o seu caráter inclusivo. O projeto atende jovens de 8 a 18 anos de todas as classes sociais, credos e etnias, incluindo aqueles com necessidades especiais. Através de parcerias, doações e da bilheteria dos espetáculos produzidos pelos alunos da oficina e convidados que ocorrem no espaço, o projeto continua se mantendo ao longo dos anos. Doações podem ser feitas através do site oficial do projeto.