Maricá 209 Anos: Duda Beat abre a programação musical em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá inicia nesta sexta-feira (19), em Itaipuaçu, a série de shows musicais em comemoração ao aniversário de 209 anos da cidade, celebrado no próximo dia 26 de maio. A cantora pernambucana Duda Beat abre o primeiro dia de programação a partir das 22h30 no palco montado na Avenida Benvindo Taques Horta (próximo à Avenida Zumbi dos Palmares), após as apresentações de Lalinha e Vivi Serrano.

No sábado (20), o clima do carnaval baiano invade a orla de Itaipuaçu com trios elétricos com shows do cantor Xanddy Harmonia (sucesso nos primeiros anos 2000 com o grupo Harmonia do Samba) e da banda Chiclete com Banana. O circuito tem previsão de início a partir das 14h e vai cruzar a Avenida Benvindo Taques Horta, entre a Avenida Zumbi dos Palmares e a Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua Um). No palco Itaipuaçu, a banda Thunderock se apresenta às 20h, e a cantora Bruna Mandz encerra a noite às 22h30.

O domingo (21) será de muito samba e pagode também no palco de Itaipuaçu. A partir das 14 horas, o maricaense Baby do Cavaco esquenta o clima para o cantor e compositor Xande de Pilares, que sobe ao palco às 17h.

Programação:

Palco Itaipuaçu

Palco: Av. Benvindo Taques Horta

Trio elétrico: Av. Benvindo Taques Horta, entre a Av. Zumbi dos Palmares e antiga Rua Um

Sexta-feira (19/05)

Palco Itaipuaçu

19h – Lalinha

21h – Vivi Serrano

22h30 –Duda Beat

Sábado (20/05)

Trio Elétrico

14h às 16h30 – Xanddy Harmonia

17h às 18h30 – Chiclete com Banana

Palco Itaipuaçu

20h – Thunderock

22h30 – Bruna Mandz

Domingo (21/05)

Palco Itaipuaçu

14h às 16h – Baby do Cavaco

17h às 19h – Show com Xande de Pilares