Gretchen revela o motivo do término do 17° casamento com Carlos Marques, que faleceu na semana passada

A cantora Gretchen respondeu a um seguidor numa publicação, nesta semana, o motivo do término do seu 17° casamento, que durou sete anos. O casamento de Gretchen com o português Carlos Marques, que faleceu na semana passada, teve fim em 2020 mas apenas após a morte do ex-marido, a cantora resolveu quebrar o silêncio.

Cobrada pelos seguidores pela falta de pronunciamento sobre a morte do ex-companheiro, a Rainha do Bumbum respondeu um seguidor no Instagram que terminou o relacionamento após descobrir uma traição, na ocasião, a cantora divulgou um comunicado informando que a decisão da separação foi tomada em comum acordo e que manteria uma ‘’linda e eterna amizade’’ com Carlos Marques, mas os seguidores perceberam a falta de contato que sucedeu o término.

União que durou sete anos era o 17° casamento da cantora | Foto: Divulgação

‘’Ele tinha um amante há um ano já, quando eu descobri e me separei. Que inclusive, foi a tal que ele se casou logo depois de mim.", afirmou Gretchen, que atualmente segue em seu 18° relacionamento.

O português estava tratando uma leucemia internado em um hospital em São Paulo. Ele era casado com Silmara Leite, e assim que terminou o relacionamento com Gretchen, assumiu a advogada paulistana Flavia. Carlos ficou famoso em 2018, em um reality show de casal que participou com Gretchen.