Estúdio faz campanha para publicar revista em quadrinhos do herói brasileiro 'Hiperestrela'

Desde 2015, quando começou a lançar projetos autorais no mercado de histórias em quadrinhos nacionais, o artista gonçalense Eberton Ferreira, CEO do estúdio que vem crescendo a cada ano, inicia 2023 com uma nova proposta: realizar outra campanha de financiamento coletivo, mas desta vez, para publicar a primeira HQ de um autor que contratou os serviços do Estúdio Ton.

“Além de terceirizarmos a mão de obra para confeccionar os quadrinhos, agora estamos nos transformando também em uma publicadora através de um selo editorial próprio, que antes representava apenas as minhas produções”, disse Eberton.

A campanha para viabilizar a impressão da revista protagonizada pelo super-herói Hiperestrela vai até 06 de julho na plataforma Catarse. .

Como participar

Para os interessados em apoiar a campanha, basta acessar o site https://www.catarse.me/hiperestrela, que dispõe de vários pacotes de recompensas contendo revistas do Estúdio Ton. Uma das novidades é a proposta para uma coleção de chaveirinhos com tema do universo do Hiperestrela, caso as metas estendidas sejam alcançadas.



O personagem é de autoria de Lúcio Ronnas Santos, conhecido no meio artístico como Ropram. “Quando ele me apresentou o projeto do vasto universo em que seu herói permeia, fiquei fascinado. Foi então que surgiu a vontade de ir além da confecção da revista e resolvi publicá-lo”, disse Eberton empolgado.

Sobre o autor

Ropram é animador de festas infantis e tornou-se youtuber com o lançamento do Canal de Artes Ropram de Divulgações, onde pretende falar somente sobre super-heróis brasileiros. Entre outras atividades culturais, é autor de universos lúdicos que desenvolve para elaborar recreações entre crianças de comunidades carentes do Rio de Janeiro. É dono do selo editorial Ropram: resgatando a infância e o prazer de ser criança. Há alguns anos, lançou fanzines de forma artesanal e atualmente contratou os serviços do Estúdio Ton para desenvolver o primeiro quadrinho de forma profissional.

“Nosso intuito é o de levar ao público de todas as idades, o universo mágico e heroico do Ropram de forma periódica”, completou Eberton.

A revista será impressa no formato 17 x 26 cm, papel couchê brilho, capas e miolo coloridos | Foto: Divulgação

Sinopse da HQ

As Aventuras do Hiperestrela Vs Zastráz acontecem na década de 80. Os habitantes da cidade do Rio de Janeiro se sentiam mais seguros tendo a proteção de superseres. Porém, após o grupo de jovens super-heróis chamado de Os Centuriões ter aparentemente desistido de prosseguir com as atividades de combate ao crime, Rob é o único que persiste e acaba tendo que enfrentar sozinho um vilão chamado Zastráz. Assim surge a primeira aventura do Hiperestrela.