Espetáculo ''Bolhado'' acontece no Teatro Popular Oscar Niemeyer

O Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe a peça teatral ''Bolhado''. O espetáculo traz uma reflexão sobre como os jogos de espelhos das redes sociais determinam nossa forma de estar no mundo. A peça está em cartaz nesta sexta-feira, sábado e domingo (dias 19, 20 e 21 de maio), às 20h. O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói.

''Bolhado'' é um monólogo tragicômico, de 45 minutos de duração e que trata da captura do sujeito moderno pelas redes sociais. Tendo os jovens adultos como público prioritário, a peça problematiza a espetacularização da vida pela internet e os dilemas que isso traz a todos e todas. O espetáculo, mesmo que montado com recursos próprios, teve casa lotada na sua temporada de estreia em julho de 2022, em Niterói.

Vale à pena rir e se emocionar com Gregório, este capturado pelas bolhas da vida virtual. O espetáculo é fruto das observações e da potência criativa do ator e roteirista Gustavo Chermont em parceria com a pesquisadora, psicanalista e doutora em psicologia Paula Coutinho, também sua sócia na ÉESSA Produtora Cultural, cujo trabalho de pesquisa forneceu as bases teórico-conceituais necessárias para fazer desse um espetáculo não apenas divertido, mas produtor de importantes reflexões sobre a vida contemporânea. Este espetáculo conta também com a direção de Marcos Ácher, cuja experiência profissional foi fundamental para trazer ao público uma peça teatral instigante e provocativa.

O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do edital Chamada Pública para Teatro e Circo – SMC 01/2022.

FICHA TÉCNICA

Texto e Atuação: Gustavo Chermont

Direção e Programação Visual: Marcos Ácher

Iluminação: Tadeu Freire

Sonoplastia: Jack Daniel

Figurino: Jane Chermont

Fotografias: Mônica Rodrigues

Assessoria de Roteiro: Ana Luiza Ulsig

Pesquisa de Conteúdo: Paula Coutinho

SERVIÇO

Bolhado

Data:19, 20 e 21 de maio | sexta, sábado e domingo

Horário: 20h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 45 min

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Rua Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói.

Entrada: GRATUITA

Ingresso: Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/bolhado/1987632