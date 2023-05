Carreata do eMuseu do Esporte passará por Itaboraí e Maricá

Uma carreta repleta de histórias do esporte nacional vai começar uma nova viagem pelo Estado do Rio. O veículo itinerante é o eMuseu do Esporte, que reúne um acervo de colecionadores e galerias com muita imersão e interatividade para os visitantes. Antes de iniciar o roteiro por oito municípios fluminenses, o veículo estacionou nesta segunda-feira (15) no Parque Aquático Julio Delamare, no Maracanã, Zona Norte do Rio, para marcar o lançamento da nova temporada que começa dia 18 de maio e vai até 9 de julho.

A carreta itinerante conta com investimento do governo estadual, via Lei de Incentivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. O projeto é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, incubada na Uerj, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e apoio da Suderj. Durante o evento de apresentação das novidades do veículo, o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, ressaltou a importância de levar o acesso ao esporte, cultura e tecnologia para o interior.

"Esse é um projeto que temos muito carinho, pois além de valorizar a memória do esporte, das modalidades e das conquistas de atletas brasileiros, é uma oportunidade de apresentação democrática da cultura de visitar museus e espaços de aprendizado. Porque é feito de forma itinerante, o que permite alcançar mais pessoas e mostra que a atuação do Governo do Estado olha por todo o território fluminense", afirmou o secretário.

Nesse circuito de 2023, a carreta passará pelas seguintes cidades: Cachoeiras de Macacu, São José do Vale do Rio Preto, Cordeiro, Natividade, Quissamã, Itaboraí, Maricá e Duque de Caxias.

No interior do veículo, há nove atividades, sendo simulador de canoagem que gera energia, simulador de ski, atletas em holografia e acervos físicos, tudo com muita interatividade. O Maracanã é apresentado no veículo com um sobrevoo pelo estádio e, ainda, um tour virtual pelo Complexo Esportivo Julio Delamare garante a apresentação de modalidades esportivas como natação, salto ornamental, polo aquático e nado sincronizado para todo o público.

Inovação e acessibilidade

O visitante também vê em holograma atletas renomados como Donnians Oliveira, do badminton, a ginasta Rebeca Andrade e Davizinho, do surfe adaptado. Além de vê-los em holografia, a novidade nessa edição é que todos os visitantes poderão tirar fotos com ídolos lado a lado e, como um dos pilares do projeto, a acessibilidade continua prioritária.

"A carreta e suas atividades foram pensadas para serem totalmente acessíveis a deficientes visual, auditivo ou físico, e contam com monitores capacitados para esse atendimento. Agora temos a novidade da carreta poder estar na palma da mão e ao alcance de todos! Além dos visitantes em cada cidade, todos poderão acessar remotamente e conhecer as atividades do veículo, ver ao vivo nos dias de lançamento nos municípios e tirar foto com os atletas", afirma Bianca Gama, idealizadora do projeto do eMuseu.

Acervo histórico disponível

Em uma das salas, os visitantes poderão ver acervos únicos como pegadas de craques do futebol mundial e ídolos de times cariocas, como Pelé, Zico, Adriano Imperador, Nenê, por meio de uma parceria com a Suderj. Ao lado da pegada do Rei Pelé, a camisa autografada do jogador ganha destaque na carreta. O e-sport também marca presença com o Fifa e jogos de várias modalidades esportivas.

Já do lado de fora da carreta, uma praça esportiva é montada com atividades como badminton, futebol, ténis de mesa, vôlei sentado e muito mais.

Como legado, em cada município visitado, a equipe do eMuseu do Esporte capacita professores, por meio de oficinas de criação de material esportivo utilizando recicláveis e enfatizando a sustentabilidade. Nessa edição há, ainda, o lançamento inédito das cartilhas de badminton e parabadminton e do ftebol e futebol de cegos.

Imagem e semelhança

Alunos do Projeto Miratus de Badminton, da comunidade da Chacrinha, no Tanque, Zona Oeste carioca, marcaram presença no lançamento da carreta. Inspiração para muitos atletas, Donnians Oliveira, atleta da modalidade que já conquistou medalhas de ouro e prata nos jogos Sul-Americanos de Assunção 2022, também prestigiou o evento. Ele, que é um dos contemplados com o Bolsa Atleta do Estado, pôde ver pela primeira vez sua imagem em holografia no veículo.

"Esse é um momento único para mim e para o esporte. A inclusão social que essa carreta gera é fundamental. Que essas imagens possam inspirar outros atletas e ajudem a propagar mais o badminton", pontuou o atleta Donnians.

Sobre o eMuseu do Esporte

O eMuseu do Esporte é um projeto inédito no mundo e seu conteúdo pode ser conhecido, de forma itinerante, na carreta totalmente adaptada que reúne esporte e tecnologia, permitindo ao público de todas as idades, incluindo pessoas com deficiência, se aventurar na prática virtual de esportes. Ou, se preferir, simplesmente aprender por meio do acervo histórico sobre as maiores conquistas do esporte nacional. O eMuseu virtual já registra mais de 1 milhão em alcance de pessoas, sendo referência até mesmo na Grécia, berço dos Jogos Olímpicos.

O eMuseu do Esporte nasceu após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, com o objetivo de se tornar um hub virtual para engajar atletas, entidades esportivas, museus e torcedores em torno da preservação da memória esportiva, combinando tecnologias digitais. Ele celebra a memória do esporte brasileiro e seu legado, em um formato inédito e colaborativo. Já possui 25 ambientes diferentes, 14 galerias virtuais e 11 exposições e, nas cidades que visita, busca a interação com a história local, assim como o incentivo à prática esportiva e à inclusão. Para conhecer todo o acervo, basta acessar o portal www.emuseu.com.br nas versões português e inglês.

Roteiro das próximas cidades

Cachoeiras de Macacu – 18/05 a 21/05

São José do Vale do Rio Preto – 25/05 a 28/05

Cordeiro – 01/06 a 04/06

Natividade – 08/06 a 11/06

Quissamã –15/06 a 18/06

Itaboraí –22/06 a 25/06

Maricá –29/06 a 02/07

Duque de Caxias – 06/07 a 09/07